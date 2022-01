De Samsung S21 Fe is een uitgeklede versie van de normale Samsung S21. “FE” staat voor Fan Edition, en komt met iets minder goede specs zodat de telefoon betaalbaarder wordt. Op deze pagina lees je precies waar je op moet letten als je een Samsung S21 FE met abonnement wil.

De Samsung S21 FE met abonnement: let hierop

De Samsung S21 FE met abonnement zorgt ervoor dat een high end smartphone toch binnen handbereik komt. Ja, sommige specs zijn wat minder, maar dit gaat dan vaak om een minder snelle oplader en camera’s van iets slechtere kwaliteit.

De processor, het scherm en het werkgeheugen blijven min of meer hetzelfde, waardoor hij (bijna) dezelfde rekenkracht heeft als de originele Samsung S21. Apps worden daardoor soepel gedraaid en op het scherm met 120 Hz verversingssnelheid ziet alles er zeer fraai uit.

Abonnement of toch een los toestel?

Ja, de prijs is van de Samsung S21 FE is iets lager dan het originele toestel, toch kunnen we de smartphone niet goedkoop noemen. Een abonnement nemen zodat je het toestel in termijnen afbetaalt kan daardoor zeker prettig zijn. Je krijgt dan wel te maken met een BKR-registratie. Die krijg je in Nederland namelijk al vanaf 250 euro.

Kies je toch voor een Samsung S21 FE los toestel? Dan krijg je daar natuurlijk niet mee te maken, maar dan betaal je wel het hele bedrag in één keer. Je moet daarom voor jezelf bepalen wat het beste bij jou past. Je kunt hem daarna altijd nog combineren met een sim only-abonnement.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

Ja, absoluut. Met de specs op deze telefoon kun je prima vooruit. Bovendien is hij van alle gemakken voorzien zoals 5G internet, een nfc-chip voor contactloze betaling en meer. Bij Samsung krijg je bovendien een zeer goed updatebeleid van maarliefst 4 jaar. Met de Samsung S21 FE ben je dus zeker klaar voor de toekomst.

Zo vind je de beste deal

In de prijsvergelijker boven deze tekst staat het goedkoopste abonnement automatisch bovenaan. Je krijgt dan natuurlijk ook een ‘kaal’ abonnement met weinig belminuten of MB’s. Als jij liever een uitgebreider abonnement hebt, gebruik je de filteropties om je voorkeuren aan te geven. Je vindt dan eenvoudiger het abonnement dat je zoekt.

Klik vervolgens door op de groene knop naast het door jou gekozen abonnement. Je wordt dan doorverwezen naar de juiste pagina op de website van de aanbieder. Daar kun je je bestelling afronden.