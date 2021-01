De Samsung Galaxy S21 Plus los kopen

De Samsung S21 Plus is op 14 januari 2021 gepresenteerd samen met de Samsung S21 en S21 Ultra. Daarbij is de pre-order direct gestart. Vanaf 29 januari liggen de smartphones in de winkels. Plaats je nu al een bestelling dan ontvang je een gratis setje Galaxy Buds-oordopjes en de Galaxy SmartTag.

Samsung Galaxy S21 Plus los toestel prijs

De adviesprijs van de begint bij 1049 euro voor de 128GB-variant. Voor de 256GB-variant betaal je 1099 euro.

Voor de reguliere Samsung S21 met 128GB opslaggeheugen betaal je 849 euro. Een 256GB-uitvoering gaat 899 euro kosten. Voor de meest uitgebreide variant, de Samsung S21 Ultra, betaal je minimaal 1349 euro.

Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy los