De Samsung S21 Ultra los kopen

Op 14 januari 2021 zijn drie S21-modellen aangekondigd: de Samsung S21, Samsung S21 Plus en de Samsung S21 Ultra. De Samsung Galaxy S21 Ultra is de opvolger van de S20 Ultra. De pre-order is direct gestart. Vanaf 29 januari liggen de smartphones in de winkels. Plaats je nu al een bestelling dan ontvang je een gratis setje Galaxy Buds-oordopjes en de Galaxy SmartTag. De Samsung S21 Ultra is Samsungs grootste en krachtigste smartphone van de eerste helft van 2021.

Samsung Galaxy S21 Ultra los toestel prijs

De adviesprijs van de S21 Ultra met 128GB opslaggeheugen is 1349 euro. Voor de 256GB-variant ben je 1399 euro kwijt en maar liefst 1529 euro voor 512GB uitvoering. De adviesprijs van de reguliere Samsung Galaxy S21 met 128GB is 849 euro en de S21 Plus start vanaf 1049 euro.

Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy los