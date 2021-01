De Samsung Galaxy S21 los kopen

De Samsung Galaxy S21 is op 14 januari 2021 gepresenteerd. Dat is vroeger in het jaar dan gebruikelijk (februari) voor de S-lijn. De pre-order is direct gestart. Vanaf 29 januari liggen de smartphones in de winkels. Plaats je nu al een bestelling dan ontvang je een gratis setje Galaxy Buds-oordopjes en de Galaxy SmartTag. De Samsung S21 werd samen met de Samsung S21 Plus en de Samsung S21 Ultra aangekondigd.

Samsung Galaxy S21 los toestel prijs

De adviesprijs van de Samsung S21 met 128GB opslaggeheugen is 849 euro. Een 256GB-uitvoering gaat 899 euro kosten. De voorganger, de Samsung S20, kostte 999 euro toen hij uitkwam. De Galaxy S21 Plus begint bij 1049 euro en voor de Galaxy S21 Ultra betaal je minimaal 1349 euro.

Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy los