De Samsung S22 Plus is door Samsung gepresenteerd op 9 januari 2022. Dit is de uitgebreidere versie van de standaard Samsung S22, maar het kleine broertje van de Samsung S22 Ultra. Op deze pagina vind je natuurlijk onze prijsvergelijker en wat handige informatie.

Let hierop bij de Samsung S22 Plus met abonnement

De Samsung S22 Plus met abonnement is een duur toestel met een adviesprijs van 1049 euro, net zoveel als de Samsung S21 Plus. Dat is een flink bedrag. Gelukkig kun je door een abonnement af te sluiten ook het toestel in termijnen afbetalen. Meestal krijg je dan ook nog korting ten opzichte van een Samsung S22 los toestel.

Je moet echter wel opletten, want je krijgt te maken met een BKR-registratie. Die krijg je al bij een toestel vanaf 250 euro en daar kom je dus dik overheen.

Deze smartphone is helemaal klaar voor de toekomst

Bij een high end toestel horen natuurlijk ook high end specs. Daarom komt de Samsung S22 met abonnement met alle toeters en bellen die je zoekt. Zo heb je 5G voor supersnel internet onderweg en betaal je contactloos dankzij de nfc-chip. Uiteraard is de processor supersnel zodat je de zwaarste games eenvoudig kunt spelen en op het mooie scherm met 120 Hz verversingssnelheid ziet alles er soepel uit.

Ook qua software heb je niets te klagen. Samsung heeft namelijk een van de beste update-regelingen in de Androidwereld. Je krijgt maar liefst 5 jaar lang updates. De aankomende tijd hoef jij dus geen nieuwe telefoon te kopen.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

In onze prijsvergelijker staat de goedkoopste deal altijd bovenaan. Dit abonnement is dan ook het meest ‘karig’. Als jij meer belminuten of MB’s wil, kun je het beste de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen het aanbod dat ook daadwerkelijk interessant voor jou is.

Eenmaal de beste deal gevonden, dan klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar plaats je dan je bestelling.

Pre orderen kan via de linkjes in onderstaande tabel