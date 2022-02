De Samsung S22 Ultra is door Samsung gepresenteerd op 9 februari 2022. Op deze pagina vind je onze prijsvergelijker zodat je altijd gebruik maakt van de beste prijs. Daarnaast vind je hier ook wat handige informatie.

Let hierop bij de Samsung S22 Ultra met abonnement

De Samsung S22 Ultra met abonnement is de directe opvolger van de Samsung S21 Ultra en heeft ook dezelfde adviesprijs van 1249 euro.

Uiteraard hoort bij het nieuwe model wel een paar verbeterde specs. Zo krijgt de Samsung S22 ultra met abonnement de nieuwe Exynos 2200 chip en krijgt hij een betere camera.

Abonnement of toch een los toestel?

Bij zo’n flink bedrag is het fijn dat je een Samsung S22 Ultra met abonnement in termijnen kunt betalen. Daardoor krijgt je bankrekening niet in één keer zo’n zware klap te verduren en houd je deze maand ook nog geld over voor andere dingen. Je krijgt dan helaas wel te maken met een BKR-registratie omdat je eigenlijk een lening afsluit voor je toestel.

Om een BKR-registratie te ontwijken kun je vooraf een bedrag aanbetalen zodat je resterende schuld onder de 250 euro geraakt. Je kunt natuurlijk ook een Samsung S22 Ultra los toestel kopen. Eventueel kun je deze dan combineren met een sim only-abonnement voor extra gebruiksgemak.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

De Samsung Galaxy S22 Ultra met abonnement is een high end telefoon met een bijbehorende hoge prijs. Maar weinig mensen kunnen claimen dat ze ook daadwerkelijk zulke goed specs nodig hebben. De gebruikerservaring is natuurlijk wel geweldig en je kunt je telefoon voor alle mogelijke doeleinden gebruiken. Als je het geld ervoor over hebt, ga je dus sowieso genieten van deze telefoon.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

Onze prijsvergelijker is zeer eenvoudig te gebruiken, de goedkoopste prijs staat namelijk altijd bovenaan.

Houd er rekening mee dat het dan ook om het simpelste abonnement gaat. Mocht je meer belminuten of MB’s willen, dan is het abonnement duurder en staat hij dus lager in de vergelijker. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou interessant is.

Als je de beste deal gevonden hebt, klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar plaats je vervolgens je bestelling.

Pre orderen kan via de linkjes in onderstaande tabel