De Samsung Galaxy S23 Plus met abonnement vergelijken

Wil je de Samsung S23 Plus met abonnement in huis halen? Gebruik dan bovenstaande vergelijker om de beste deal te scoren. Meerdere keren per dag worden alle prijzen opgehaald van duizenden abonnementen zodat jij alle prijzen kan vergelijken.

De Samsung Galaxy S23 Plus heeft een groter scherm en een grotere accu dan de reguliere Samsung S23. Daardoor is hij ook iets duurder, maar er is meer. De belangrijkste specs zetten we hieronder voor je op een rijtje:

6,6 inch Amoled 120Hz display (resolutie 2340 bij 1080 pixels)

50 megapixel hoofdcamera

4700 mAh accu met 45W snelladen

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip

256GB of 512GB aan opslag

Android 13 met updates t/m Android 17

Verkrijgbaar in: cream, phantom black, green, lavender en exclusief in de Samsungshop: graphite en lime

Voor wie is de Samsung S23 Plus met abonnement geschikt?

De Samsung S23 Plus is natuurlijk een top toestel met de beste specs, het mooiste scherm en goede camera’s. Bij zo’n high end smartphone hoort ook een high end prijs. Dat maakt hem geschikt voor mensen die veel van hun smartphone gebruik maken en er zware taken mee uit willen voeren. Denk aan werkgerelateerde taken, het spelen van 3D games en multitasking. Uiteraard ben je ook bereid om voor al die mogelijkheden te betalen.

Een Samsung S23 Plus met abonnement of toch als los toestel?

De Samsung S23 Plus los kopen is niet goedkoop. Daarom is het fijn om deze te kunnen aflossen in maandelijkse termijnen. Je bent dan nu niet meteen al je spaargeld kwijt. Wel krijg je dan te maken met een BKR-registratie, wat op zichzelf niet erg hoeft te zijn. De meeste mensen hebben namelijk al een BKR-registratie. De lening die je aangaat om je S23 Plus wordt bij het BKR geregistreerd en heeft invloed op mogelijke andere leningen die je in de toekomst aangaat. Je kan door de lening voor je Galaxy S23 Plus dan minder lenen.

Als je voor een abonnement gaat kan je er ook voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen. In dat geval ga je geen lening aan en betaal je het toestel net als dat je het los zou kopen in één keer. Je profiteert in dat geval vaak wel van toestelkorting die wordt gegeven in combinatie met een abonnement.

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Is de Galaxy S23 Plus het goedkoopst met abonnement

In de meeste gevallen is de combinatie van toestel met abonnement het goedkoopst door de toestelkorting. Heb je echter niet veel data en minuten nodig, dan kan je met een goedkoop sim only-abonnement mogelijk voordeliger uit zijn. In dat geval moet je het Galaxy S23 Plus los kopen.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Samsung Galaxy S23 Plus aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste deal altijd bovenaan. Daarbij hebben we de filters standaard op 2Gb data en 50 minuten staan met een maximale maandprijs van 75 euro. Wil je minder per maand betalen, gebruik dan de filter om het maximale maandbedrag aan te passen. Let op: je eenmalige bijbetaling voor het toestel gaat dan wel omhoog.

Naast de prijs filters kan je natuurlijk filteren om MB’s, minuten, looptijd, provider, combinatievoordeel, zonder BKR en meer. Gebruik de filters om het aanbod te selecteren dat aan jouw wensen voldoet.

Zodra je de beste deal hebt gevonden, klik je op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende aanbieder terecht. Daar bestel je jouw nieuwe Samsung S23 Plus met abonnement zoals je normaal ook zou doen. Heel veel plezier ermee.

Vind je de Galaxy S23 Plus toch iets te duur of wil je toch de beste specs van de Ultra? Hieronder hebben we de verschillen met de andere Galaxy S23 modellen voor je op een rijtje gezet.