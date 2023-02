Let op! De Samsung S23 Plus met abonnement is per direct te bestellen bij alle grote telecom webwinkels en providers. Als je op zoek bent naar de beste deal dan zit je hier goed. De prijsvergelijker zal zo snel mogelijk live gezet worden op deze pagina zodat jij in één oogopslag kan zien waar hij het goedkoopst te verkrijgen. Zo betaal je nooit teveel. Dat is wel zo fijn.

Wil je nu meteen de nieuwe Samsung Galaxy S23 Plus kopen? Gebruik dan onderstaande links om direct de Galaxy S23 Plus pagina te gaan van jouw favoriete shop. Veel plezier met je nieuwe toestel.

De Samsung S23 Plus met abonnement in huis halen? Gelijk heb je, maar dan wel tegen de beste prijs toch? Door onze prijsvergelijker in huis te halen scoor je altijd de beste deal. Onze prijsvergelijker is namelijk gekoppeld aan alle grote aanbieders en vergelijkt hun aanbod met elkaar. Dat bespaart jou een hoop tijd!

Voor wie is de Samsung S23 Plus met abonnement geschikt?

De Samsung S23 Plus is natuurlijk een top toestel met de beste specs, het mooiste scherm en goede camera’s. Bij zo’n high end smartphone hoort helaas ook een high end prijs. Dat maakt hem geschikt voor mensen die veel van hun smartphone gebruik maken en er zware taken mee uit willen voeren. Denk aan werkgerelateerde taken, het spelen van 3D games en multitasking. Uiteraard ben je ook bereid om voor al die mogelijkheden te betalen.

Past het niet in jouw budget, of heb jij je smartphone vooral om bereikbaar te blijven? Dan is een ander toestel waarschijnlijk beter geschikt.

Een Samsung S23 Plus met abonnement of toch als los toestel?

De Samsung S23 Plus met abonnement is natuurlijk de fijnste manier om gebruik te maken van je high end smartphone. Je betaalt gewoon een vast bedrag per maand en maakt ten volste gebruik van alle opties.

Als je voor een abonnement gaat hoef je ook niet direct het hele bedrag over te maken, maar kunt over een langere periode afbetalen. Daardoor houd je nu meer geld over om andere leuke dingen mee te doen.

Je krijgt alleen wel te maken met een BKR-registratie. Dat is niet zo erg, maar wel vervelend als je binnen twee jaar een huis wil kopen. Je krijgt dan namelijk een stuk minder hypotheek.

Als los toestel kopen

Door een los toestel te kopen kun je nooit te maken krijgen met BKR omdat je geen lening aangaat. Wel moet je direct het hele bedrag betalen, waardoor je spaarrekening een deukje oploopt.

Je maandlasten zijn daarna wel lager, zodat je maandelijks iets meer te besteden hebt. Dat is natuurlijk ook prettig. Door hem te combineren met een sim only abonnement, haal je toch nog het meeste uit je smartphone.

Zo werkt onze prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste deal automatisch bovenaan. Als je alleen geïnteresseerd bent in de laagste prijs, dan ben je dus snel klaar.

Met de filteropties kun je het aanbod echter nog toespitsen op jouw voorkeuren. Zo kun je filteren op aantal MB’s, belminuten, smsjes, kleur, opslagcapaciteit, aanbieder en meer.

Nu je de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je eenvoudig op de aanbieding. Je komt dan op de website van de aanbieder terecht. Daar bestel je de Samsung S23 Plus met abonnement zoals je normaal ook zou doen.