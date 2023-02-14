Samsung Galaxy S23 Ultra kopen met KPN abonnement

8.5
Reviewscore Android Planet
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Samsung Galaxy S23 Ultra
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Ontdek welk KPN abonnement in combinatie met de Samsung Galaxy S23 Ultra aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Samsung Galaxy S23 Ultra met KPN abonnement vanaf € 35,50 per maand met € 312,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle KPN aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Samsung Galaxy S23 Ultra deal met KPN abonnement.
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10 GB
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Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
150 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 35,50 p/m
Eenmalig toestel: € 312,00
Gemiddeld p/m: € 48,71
€ 83,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
150 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 49,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 49,71
€ 107,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 36,50 p/m
Eenmalig toestel: € 312,00
Gemiddeld p/m: € 49,71
€ 83,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 50,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 50,71
€ 107,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 55,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 55,21
€ 155,00 toestelvoordeel
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Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 700 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 58,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 58,71
€ 203,00 toestelvoordeel
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Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 58,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 58,71
€ 179,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra
256 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
KPN
€ 60,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 60,71
€ 203,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

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