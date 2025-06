De Samsung S25 Ultra is een echt toptoestel als het gaat om hardware, camera’s en updatebeleid. Om langer met je smartphone te doen, is het goed om te kiezen voor een flinke opslagruimte. Lees hieronder of de S25 Ultra 1 TB voor jou de beste keuze is.

Daarom is de Samsung S25 Ultra 1 TB een goed idee

Kies je voor een S25 Ultra met 1 TB, dan kies je voor de versie met de grootste opslagruimte. Een groot voordeel is dat je al je favoriete apps en games erop kan installeren zonder je zorgen te maken hoeveel ruimte er nog over is.

Twijfel je nog of je echt 1 TB nodig hebt, of dat je ook uitkomt met de S25 Ultra 512 GB? We lichten hieronder toe waarom 1 TB voor jou wel of niet passend is.

Apps worden steeds groter

Een trend die we de afgelopen jaren veel zien, is dat apps groter en groter worden. Van je favoriete social media-platform tot een handige productiviteitsapp: het formaat loopt steeds verder op.

Ook games zijn inmiddels niet langer compact, maar kunnen haast net zo groot zijn als op een console of pc. Speel je diverse grote games op je smartphone of bevatten jouw favoriete apps flink wat GB, dan is het goed om 1 TB te kiezen. Zo weet je zeker dat je nooit apps hoeft te verwijderen om ruimte te creëren.

Al je foto’s en video’s bewaren

De kans is groot dat als je voor de Samsung S25 Ultra gaat, de camera’s een rol spelen bij je keuze. Niet vreemd, want je schiet er foto’s en video’s van hoge kwaliteit mee.

Een keerzijde bij gedetailleerde en scherpe foto’s en video’s is dat deze veel ruimte in kunnen nemen. Zeker als je flink wat jaar met de S25 Ultra wil doen, is het goed om hier rekening mee te houden.

Uiteraard is het ook mogelijk om al je kiekjes in Google Drive of Google Foto’s te bewaren. Standaard ontvang je met je Google-account 15 GB, al is dit wel ruimte die ook ingenomen wordt door bijvoorbeeld je mailbox.

Geen optie voor micro-sd

We zien het helaas nog maar weinig terug: de ingang voor een micro-sd-kaartje. Bij diverse smartphones die momenteel op de markt zijn is er nog de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden. Dit is ook bij de S25 Ultra niet het geval.

Het is daarom dus extra goed om van tevoren een inschatting te maken welke opslagversie het beste bij jou past: 256 GB, 512 GB of 1 TB. Uiteraard blijft het mogelijk om via de kabel je bestanden en foto’s over te zetten naar je computer. Zo raak je ze ook niet kwijt als je S25 Ultra stuk gaat of gestolen wordt.