Combineer je de Samsung S25 graag met een Odido-abonnement? Dan wil je ongetwijfeld weten wat momenteel de beste deals zijn en hoe je de beste prijs krijgt. Je leest hier alles wat je wil weten voor je de Samsung Galaxy S25 bij Odido bestelt.

Daarom bestel je de Samsung S25 bij Odido

Er zijn diverse voordelen die je vrijspeelt wanneer je de Samsung S25 met Odido-abonnement bestelt. Zeker wanneer je al klant bent bij de provider kan je voordeliger af zijn dan de smartphone los bestellen. We zetten alle voordelen hieronder overzichtelijk op een rij.

Combivoordeel

Net zoals bij diverse andere providers biedt ook Odido maandelijkse voordelen wanneer je bij hen meerdere producten afneemt. Een van de belangrijkste is dat je maandelijks tot 7,50 euro korting krijgt op Unlimited-abonnementen.

Een andere fijne extra is dubbele data: je krijgt extra data in je bundel wanneer je al een klant bent bij Odido. Bijvoorbeeld voor internet en/of tv, of een zakelijk nummer. Heb je eenmaal meer producten, dan scoor je ook nog eens 5 euro per maand korting op je Internet voor thuis-abonnement.

Extra Unlimited-abonnement voor 20 euro

Heb je een extra abonnement nodig voor bijvoorbeeld je partner, kind of iemand anders? Dan kan je een kopie van jouw abonnement voor slechts 20 euro bestellen. Zo speel je weer extra voordelen vrij en ben je goedkoper uit met een extra abonnement.

Waar moet je op letten?

Kies je voor een Samsung S25 met Odido-abonnement, dan kies je zelf hoeveel je per maand voor de smartphone aflost. Zo profiteer je van toestelkortingen en diverse extra’s.

Wel is er iets om rekening mee te houden voordat je een abonnement afneemt: de BKR-registratie. Je gaat in principe een lening aan om de smartphone te kunnen bestellen. Een BKR-registratie is geen zware last, maar heeft invloed op bijvoorbeeld de hoogte van je hypotheek als je een huis wil kopen.

Wil je graag de Samsung Galaxy S25 bij Odido bestellen, maar voorkomen dat er een BKR-registratie bij komt kijken? Dan kan je ervoor kiezen om direct bij het afsluiten van je abonnement de smartphone af te betalen. Zo profiteer je van de toestelkortingen en extra’s, maar blijft een BKR-registratie buiten beschouwing.

Zo vind je de beste Samsung S25 Odido-deal voor jou

Wil je bekijken welke Samsung S25-aanbiedingen met Odido-abonnement nu geldig zijn? Dat zie je snel en gemakkelijk op deze pagina. Maak gebruik van de filters om jouw wensen mee te nemen. Selecteer bijvoorbeeld welke kleur, databundel en opslagruimte je graag wil hebben.

Heb je een deal gevonden die bij jou past? Dan hoef je enkel nog op de groene knop te klikken om op de actiepagina terecht te komen. Zo bestel je gemakkelijk de Samsung S25 bij Odido zonder te veel te betalen.