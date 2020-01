De Samsung Galaxy S3 mini heeft een 4-inch scherm, iets kleiner dan het 4,8-inch scherm van de originele Galaxy S3. De S3 die november 2012 op de markt is gebracht draait op Android 4.1 Jelly Bean. De naam `Mini` doet vermoeden dat je op het gebied van specs een stap terug moet doen, maar dat valt gelukkig mee. Voor zijn prijs biedt dit compacte toestel best goede hardware.

Begin 2014 is de modernere Galaxy S4 mini Value Edition op de markt gekomen. De S3 Value Edition draait op een latere versie van Android 4.2 Jelly Bean, is lichter qua gewicht en heeft een snellere processor aan boord. De Galaxy S4 mini Value Edition is dus meer bij de tijd dan de traditionele S3 Mini.

De Galaxy S3 Mini in vogelvlucht

De Samsung Galaxy S3 mini kenmerkt zich door een compacte behuizing en redelijke specs. Het toestel is voor een zacht prijsje verkrijgbaar en is voorzien van Android met de bekende Touchwiz-skin van Samsung. Hieronder hebben we de belangrijkste features van de smartphone op een rijtje gezet.

4 inch-scherm (super amoled) met een resolutie van 800 bij 480 pixels

Vlotte 1GHz dualcore-processor en 1GB aan werkgeheugen

Twee capabele camera’s met 5 en 0,3 megapixels

Met 121,6 x 63 x 9,9 millimeter lekker compact

Meer over de Galaxy S3 mini

De Samsung Galaxy S3 mini heeft een 4-inch Super AMOLED-scherm met een WVGA-resolutie. Binnenin vind je een ST-Ericsson NovaThor-chipset met twee Cortex A9-kernen. Je vindt er ook 1 GB RAM, triband 3G-connectiviteit (HSDPA tot 14,4 Mbps), dualband Wi-Fi, Bluetooth 4.0 en NFC. De 5-megapixelcamera met led-flitser kan 720p video`s schieten en er zit aan de voorkant nog een extra VGA-camera. Deze is handig voor het voeren van videogesprekken en het nemen van selfies.

Wat opslagruimte betreft: er zit standaard 8 GB geheugen in de Galaxy S3 Mini, wat je kunt uitbreiden met een microSD-kaartje. Met een afmeting van 121,6 x 63 x 9,9 mm is de mini iets compacter dan z`n grote tegenhanger, de Galaxy S3. Bovendien is het compacte toestel voor een lagere prijs verkrijgbaar.