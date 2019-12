Samsung Galaxy S6 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy S6 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S6 zag in maart 2015 het levenslicht, gelijktijdig met de Galaxy S6 Edge. Beide toestellen hebben betere specs, een behuizing van metaal en glas en vernieuwde camera’s aan de voor- en achterzijde. De Edge onderscheidt zich door zijn gebogen schermranden en is onderhuids vrijwel identiek. Hoewel de Galaxy S6 al een tijdje op de markt is, heeft de smartphone nog steeds veel te bieden. Het design is fraai en het scherpe display leent zich uitstekend voor het bekijken van video’s. Bovendien is de S6 ook zonder abonnement voordelig in huis te halen.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S6

Samsung heeft de Galaxy S6 uitgebracht in drie uitvoeringen, met 32GB, 64GB of 128GB aan interne opslagruimte. Omdat de opslag niet uitbreidbaar is, zul je van tevoren goed moeten nadenken hoeveel je minimaal nodig hebt. Wie relatief weinig apps gebruikt, kan met 32GB prima uit de voeten. Speel je games, maak je graag foto’s en download je geregeld bijvoorbeeld Netflix-series voor offline gebruik, dan zijn de modellen met 64GB en 128GB beter geschikt. Wat kleuren betreft heb je de keuze uit zwart, wit, goud en blauw.

Prijzen van de Samsung Galaxy S6

Bij verschijning betaalde je voor de Galaxy S6 met 32GB 699 euro, terwijl de varianten met 64GB en 128GB respectievelijk 799 en 899 euro kostten. De S6 Edge met 32GB opslag kostte aanvankelijk 849 euro, de 64GB-versie 949 euro en het 128GB-model 1049 euro. Beide telefoons zijn inmiddels voor een fractie van die bedragen verkrijgbaar. Kies je een refurbished Samsung Galaxy S6, dan ben je nog voordeliger uit. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Doorgaans worden de accu en het display vervangen. De garantie op een refurbished telefoon bedraagt twee of drie jaar, afhankelijk van de aanbieder.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy S6

Vind je de Samsung Galaxy S7 te duur, dan is de Galaxy S6 een interessant budgetalternatief. De smartphone draait weliswaar niet op de laatste Android-versie, maar de hardware is krachtig genoeg voor de meeste populaire apps en games. Bovendien heeft de S6 voldoende opslag, een puike camera en een scherp amoled-display.

Een nieuwe, losse Galaxy S6 is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Eventueel kun je een smartphoneverzekering afsluiten om de telefoon te beschermen tegen val- en waterschade. Dat is wat ons betreft geen must, maar houd er rekening mee dat de S6 niet bestand is tegen stof en water. Verder is de behuizing stevig, maar het is slim om een hoesje te gebruiken om eventuele valschade te voorkomen.

Sim-only of Samsung Galaxy S6 met abonnement?

De Samsung Galaxy S6 is interessant om los te kopen en te combineren met een sim only abonnement. De smartphone is immers erg goedkoop en door een sim only te kiezen, houd je je maandelijkse telefoonkosten laag. Vrijwel alle Nederlandse providers bieden scherpe sim only’s aan, met grote databundels voor relatief weinig geld. Soms heb je de optie om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten; ideaal als je niet zo lang een abonnement nodig hebt. Bij zustersite OnlySim kun je terecht voor handige (bespaar)tips en de beste sim only aanbiedingen van dit moment.