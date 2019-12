Samsung Galaxy S7 Edge los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy S7 Edge los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S7 Edge verscheen begin 2016 in Nederland, gelijktijdig met de Samsung Galaxy S7. Zoals de naam al doet vermoeden, onderscheidt de Edge zich met zijn gebogen schermranden. Daarnaast heeft de smartphone een groter 5,5 inch-scherm en een grotere accu. De overige hardware is nagenoeg hetzelfde. Zo wordt de S7 Edge aangedreven door een Exynos 8890-chip met 4GB aan werkgeheugen, voldoende om overweg te kunnen met de populairste apps en games. Ook aan boord is een 12 megapixel-camera met een diafragma van f/1.7 en zogenoemde dual pixel-technologie die zorgt voor supersnel focussen. Dat alles maakt de Galaxy S7 Edge een interessante keuze voor wie veel Android voor weinig geld zoekt.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S7 Edge

De Samsung Galaxy S7 Edge is leverbaar met 32GB aan interne opslagruimte en in de kleuren zwart, goud, zilver, roze en wit. In tegenstelling tot de Samsung Galaxy S6 (Edge) is de opslag van de S7 Edge uitbreidbaar met een geheugenkaartje tot maximaal 512GB. Wel zo fijn als je veel apps, games en media gebruikt.

Prijzen van de Samsung Galaxy S7 Edge

Bij verschijning kostte de Samsung Galaxy S7 Edge 799 euro, 100 euro meer dan de reguliere Galaxy S7. Omdat beide telefoons inmiddels al een tijdje verkrijgbaar zijn, haal je ze echter voor een aanzienlijk lager bedrag in huis. Zeker een refurbished Samsung Galaxy S7 Edge is erg voordelig. Refurbished houdt in dat het toestel door een professionele partij is schoongemaakt, gecontroleerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refubished aanbieders vervangen de accu en geven twee tot drie jaar garantie. Meestal worden alle accessoires meegeleverd en heb je de optie om het toestel kosteloos te retourneren, mocht het niet aan de wensen voldoen.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy S7 Edge

Een losse Galaxy S7 Edge is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Optioneel kun je een smartphoneverzekering afsluiten, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je smartphone omspringt. Bovendien is de Edge stof- en waterbestendig, al zal hij een val op een harde ondergrond waarschijnlijk niet schadevrij overleven.

Benieuwd waar je de Samsung Galaxy S7 Edge het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om een scherpe deal te vinden die aansluit bij je wensen en budget. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je het aanbod sorteren op onder meer model, kleur, conditie en levertijd. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Samsung Galaxy S7 Edge met abonnement?

De Samsung Galaxy S7 Edge mag dan niet meer de laatste updates ontvangen, toch is het nog steeds een interessante budgetoptie. De hardware is vlot, de camera presteert bovengemiddeld en het scherm leent zich uitstekend voor het bekijken van foto’s en video’s. Verder is de Edge goedkoop los aan te schaffen en te combineren met een sim only. Dat bespaart je of maandbasis een hoop geld en voorkomt bovendien een BKR-registratie.

De keuze voor een sim only biedt meer voordelen; zo krijg je doorgaans veel data en belminuten voor relatief weinig geld. In sommige gevallen kun je een maandelijks opzegbaar abonnement afsluiten, zodat je de flexibiliteit hebt om over te stappen als je elders een betere deal hebt gevonden. Ga naar zustersite OnlySim voor de beste sim only aanbiedingen en handige bespaartips.