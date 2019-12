Samsung Galaxy S7 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy S7 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S7 werd begin 2016 geïntroduceerd, gelijktijdig met de Galaxy S7 Edge. Dat toestel is onderhuids nagenoeg identiek, al heeft het een groter scherm (5,5 inch) met afgeronde randen. De reguliere S7 beschikt over een 5,1 inch-scherm, een dunne behuizing van metaal en glas die stof- en waterbestendig is en een puike 12 megapixel-camera. Verder biedt de smartphone ondersteuning voor 4G+, nfc, draadloos opladen en Quick Charge 2.0. De 32GB aan interne opslag is uitbreidbaar met een geheugenkaartje. Ook nu nog heeft de Galaxy S7 veel te bieden en dankzij het gunstige prijskaartje is het een interessante optie voor wie veel Android voor weinig geld zoekt.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S7

Er is slechts één versie van de Galaxy S7, namelijk het model met 32GB opslag. Datzelfde geldt voor de S7 Edge, en bij beide telefoons is de opslagruimte uitbreidbaar. Meer te kiezen valt er op het gebied van kleuren. De S7 is namelijk verkrijgbaar in zowel zwart, goud, wit als zilver.

Prijzen van de Samsung Galaxy S7

De Galaxy S7 is verkrijgbaar sinds maart 2016. Aanvankelijk kostte de smartphone 699 euro, terwijl je voor de grotere S7 Edge 799 euro moest neertellen. Beide toestellen zijn inmiddels voor een fractie van dat bedrag aan te schaffen. Ga je voor een refurbished Samsung Galaxy S7, dan ben je nog voordeliger uit. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Vaak wordt bijvoorbeeld de accu vervangen door een nieuw exemplaar. Doorgaans krijg je twee jaar garantie op een refurbished telefoon.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy S7

Vind je de Samsung Galaxy S8 te duur, dan is de S7 een goed alternatief. De smartphone beschikt nog steeds over capabele hardware, draait op een recente Android-versie en kan overweg met alle populaire apps en games. Koop je hem los, dan haal je een simlockvrij toestel met twee jaar fabrieksgarantie in huis. Sommige providers en webshops bieden de optie om een toestelverzekering af te sluiten. Dat is wat ons betreft echter geen must wanneer je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je smartphone omspringt. Houd er wel rekening mee dat de S7 stof- en waterbestendig is, maar niet bestand tegen vallen.

Heb je de keuze voor de Galaxy S7 gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om hem voordelig los aan te schaffen. De beste deals staan standaard bovenaan en met diverse filteropties (kleur, levertijd, shopwaardering et cetera) vind je snel het model dat voldoet aan je wensen en budget.

Sim-only of Samsung Galaxy S7 met abonnement?

Ga je binnenkort een huis kopen, of wil je de kosten voor mobiele telefonie laag houden? Dan is het slim om de Galaxy S7 los te kopen en er een aparte sim only bij te nemen. Omdat je het toestel in één keer afbetaalt, heb je niet te maken met een BKR-registratie. Bovendien bieden veel sim only abonnementen flexibiliteit (maandelijks opzegbaar contract) en grote databundels voor relatief weinig geld. Bij zustersite OnlySim vind je handige tips en de beste sim only aanbiedingen van dit moment op een rijtje.