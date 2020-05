Samsung Galaxy S8 Plus met abonnement vergelijken

De Samsung Galaxy S8 Plus is op 29 maart 2017 aangekondigd op Samsung Unpacked, een eigen evenement van het Koreaanse bedrijf. Het toestel is in twee uitvoeringen uitgebracht: de Galaxy S8 Plus en de kleinere Galaxy S8. Net als zijn voorgangers, de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge, heeft Samsung er weer voor gekozen een kleine en een grote smartphone uit te brengen. Alles over het kopen van een Samsung Galaxy S8 Plus abonnement lees je op deze pagina, inclusief prijzen.

Prijzen van de Galaxy S8 Plus

De Galaxy S8 Plus is ten opzichte van zijn voorgangers een stukje duurder geworden. Zowel de kleine als de grotere versie van het toestel zijn met een hogere adviesprijs in de markt gezet. De losse Galaxy S8 heeft een adviesprijs van 799 euro, terwijl een losse Galaxy S8 Plus voor 899 euro in de schappen ligt. Deze prijzen liggen in de praktijk iets lager: winkels zakken vaak al snel na de releasedatum iets onder de adviesprijs.

Koop de Galaxy S8 Plus met abonnement

Ook kun je de Galaxy S8 Plus met abonnement krijgen. Het toestel is verkrijgbaar bij alle grote providers, maar ook bij kleinere providers is het toestel verkrijgbaar.

Meer over de Samsung Galaxy S8 Plus

Een duur toestel als de Galaxy S8 Plus is niet een aankoop die je zomaar doet. Immers is deze smartphone duurder dan zijn voorganger, die ook al behoorlijk aan de prijs was. Als je het aankoopbedrag niet in één keer kunt opbrengen kan het een goed idee zijn het toestel in combinatie met een abonnement te nemen. Hierbij moet je wel onthouden dat je telefoonabonnement geregistreerd staat als lening door nieuwe telefoonkrediet-regels die in 2017 zijn ingegaan.