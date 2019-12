Samsung Galaxy S8 Plus los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy S8 Plus los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S8 Plus is op 29 maart aangekondigd samen met zijn kleinere broer, de Samsung Galaxy S8. Tijdens Samsung Unpacked werden beide smartphones voor het eerst aan de wereld getoond.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S8 Plus

Net zoals bij het vorige vlaggenschip, de Galaxy S7, heeft Samsung wederom een grote en een kleine variant van de Galaxy S8 uitgebracht. Beide toestellen beschikken over dezelfde specificaties, met toch een paar belangrijke verschillen. Zo heeft de Galaxy S8 Plus een schermdiagonaal van 6,2 inch, terwijl de Galaxy S8 een scherm van 5,8 inch heeft. De accucapaciteit van de Galaxy S8 bedraagt 3000 mAh, terwijl die van de Galaxy S8 Plus maar liefst 3500 mAh is. Daarnaast hebben zowel de Galaxy S8 als de Galaxy S8 Plus een 'Infinity Display,' een scherm dat bijna in zijn omgeving opgaat door de bijzonder dunne randen.

Uit de doos loopt de Galaxy S8 Plus op Android 7.0 Nougat, met de Samsung-interface daar overheen. Deze Android-skin werd vroeger TouchWiz genoemd, en heeft in de tussentijd een volledig nieuw uiterlijk gekregen. Dit lijkt een stuk meer op standaard Android, en oogt wat rustiger dan eerdere versies van deze interface.

Eén van de grootste vernieuwingen waar Samsung hevig op inzet is de spraakgestuurde assistent Bixby. Deze kunstmatige intelligentie kan niet alleen allerlei taken voor je uitvoeren, maar ook gewoon een natuurlijk gesprek met je voeren. Bixby kan ook informatie voor je opzoeken, apps openen of een route voor je plannen. Met de knop aan de zijkant kun je Bixby bovendien altijd snel openen.

Prijzen van de Galaxy S8 Plus

De Galaxy S8 Plus is tegenover zijn directe voorganger, de Galaxy S7 Edge, wel wat duurder geworden. Zowel de kleine als de grote versie van de Galaxy S8 hebben een hogere adviesprijs meegekregen van Samsung. Zo heeft de losse Galaxy S8 een adviesprijs van 799 euro, terwijl de Galaxy S8 Plus los voor 899 euro over de toonbank gaat. In de praktijk zullen die prijzen iets lager liggen, want winkels zakken vaak na de releasedatum al snel met de adviesprijs.

Tips voor het kopen van een Samsung Galaxy S8 Plus

De Galaxy S8 Plus is een behoorlijk dure smartphone, met een adviesprijs van bijna 1000 euro. Het is dus geen aankoop die je zomaar doet. Wil je weten wat je precies kwijt bent als je een Galaxy S8 Plus los of met abonnement neemt? Kijk dan in onze Galaxy S8 Plus prijsvergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een mobiel abonnement én de laagste prijzen voor een los exemplaar kunt bekijken. Check altijd goed of je het maandbedrag kunt betalen en ga niet te snel mee met lokkertjes of aanbiedingen die te goed lijken om waar te zijn.