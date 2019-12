Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Refurbished Samsung Galaxy S8 kopen: vergelijk prijzen en aanbiedingen

Met de Samsung Galaxy S8 haal je een topsmartphone in huis met als meest onderscheidende feature het voorkantvullende scherm van 5,8 inch. Dat ziet er prachtig uit dankzij de super-amoled-technologie en schermresolutie van 2960 bij 1440 pixels. De Galaxy S8 is sinds maart 2017 verkrijgbaar en heeft nog steeds veel te bieden. De smartphone wordt aangedreven door een krachtige chipset, 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslag dat is uit te breiden met een geheugenkaart. Verder is hij voorzien van een uitstekende camera en een grote accu met snelladen.

Dit moet je weten over een refurbished Samsung Galaxy S8

De Samsung Galaxy S8 is zowel nieuw als refurbished verkrijgbaar. Refurbished betekent dat de telefoon gebruikt is, maar ook door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. In kwaliteit is hij daardoor nauwelijks van nieuw te onderscheiden. Bovendien krijg je minimaal 2 of 3 jaar garantie op het toestel, dus je koopt met zekerheid. Je hebt geen gedoe met (malafide) tweedehands verkopers en kunt het toestel altijd terugsturen nadat je het zelf getest en gecontroleerd hebt. De besparing ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe smartphone loopt al gauw op tot 25 procent.

Alle Samsung Galaxy S8 uitvoeringen: dit moet je weten

Samsung introduceerde de Galaxy S8 gelijktijdig met de Samsung Galaxy S8 Plus, een grotere variant met een scherm van 6,2 inch. Wat hardware en design betreft zijn beide versies identiek aan elkaar. Ze hebben ook allebei 64GB opslag, dat is uit te breiden met een geheugenkaartje.

Bij verschijning kostten de Galaxy S8 en S8 Plus respectievelijk 799 en 899 euro, maar inmiddels zijn ze aanzienlijk goedkoper verkrijgbaar, zeker als refurbished toestel. Kopers hebben de keuze uit de kleuren zwart, grijs, blauw en roze. Er is ook een dualsim-variant van de Galaxy S8 (Plus).

Refurbished Samsung Galaxy S8 kopen: hier moet je op letten

Op zoek naar een voordelige refurbished Samsung Galaxy S8? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om het actuele aanbod te bekijken. We onderscheiden drie condities voor refurbished smartphones: ‘zo goed als nieuw’, ‘licht gebruikt’ en ‘zichtbaar gebruikt’. Bij die eerste is het toestel nauwelijks van nieuw te onderscheiden; het scherm en de behuizing zijn vrij van beschadigingen. Bij licht gebruikt en zichtbaar gebruikt kan er sprake zijn van (lichte) krasjes en deukjes, maar ongeacht conditie koop je een toestel dat goed functioneert en garantie heeft.

In tegenstelling tot tweedehands kopen via bijvoorbeeld Marktplaats, heb je bij refurbished winkels zekerheid. De garantie bedraagt veelal 2 of 3 jaar, je toestel wordt geleverd met alle accessoires en als het niet bevalt, kun je het zonder gedoe terugsturen.

Zo vind je de beste Samsung Galaxy S8 refurbished aanbiedingen

Met de prijsvergelijker van Android Planet vind je snel en gemakkelijk de gewenste smartphone. De beste deals staan standaard bovenaan en met filteropties kun je het aanbod sorteren op bijvoorbeeld conditie, kleur, garantie en levertijd. Tevens vind je er reviews van de verschillende aanbieders, zodat je eenvoudig afleest hoe eerdere ervaringen van andere refurbished kopers waren.