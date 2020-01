Samsung Galaxy S8 met abonnement: dit moet je weten

Zoek je een betaalbare smartphone met een fraai design, hoogwaardige specificaties en een puike camera, dan kun je niet om de Samsung Galaxy S8 heen. Dit topmodel werd in april 2017 geïntroduceerd voor een adviesprijs van 799 euro.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Samsung Galaxy S8 met abonnement?

Samsung Galaxy S8 abonnementen heb je in allerlei soorten en maten. Omdat het zo’n high-end smartphone is, adviseren we je echter om een uitgebreid abonnement te kiezen met een grote of onbeperkte databundel. Het zogeheten ‘infinity display’ van de S8 leent zich namelijk perfect voor het streamen van video’s via bijvoorbeeld Netflix en YouTube. En aangezien de meeste providers inmiddels een landelijk dekkend 4G-netwerk hebben, kun je dat praktisch overal doen.

Het streamen van video’s - maar ook muziek - kost echter meer data dan chatten en surfen over het web. Voorkom hoge buitenbundelkosten door niet voor een te krappe bundel te kiezen. Ga ook voor jezelf na in hoeverre je nog belt en sms’t. De meeste providers laten je onbeperkt sms’en, maar bieden bij abonnementen met veel data weinig belminuten. Goed om rekening mee te houden, al kun je met apps als WhatsApp en Skype ook via 4G bellen met andere gebruikers.

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S8 kopen?

Bij praktisch alle providers kun je terecht voor een Samsung Galaxy S8 met abonnement. Zoek je de beste deal maar heb je geen zin om het aanbod door te spitten? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de beste aanbiedingen voor specifieke providers te vinden. Ook kun je profiteren van bijvoorbeeld combivoordeel of andere specifieke kortingsacties:

Vind je een nieuwe Galaxy S9 iets te duur? Dan kun je bij sommige winkels terecht voor een refurbished Galaxy S8. Zo'n exemplaar is grondig opgeknapt en van nieuwe onderdelen voorzien, maar is wel veel goedkoper.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Samsung Galaxy S8 aanbieding?

Het vinden van de beste deal voor een Samsung Galaxy S8 met abonnement kan best een uitdaging zijn. Gelukkig is er de vergelijker van Android Planet! Daarmee filter je het aanbod op bijvoorbeeld provider, contractduur, data en minuten. Ook zie je in één oogopslag bij welke abonnementen je al dan niet een BKR-registratie krijgt. Heb je al een tv- of internetabonnement bij een provider, dan toont de vergelijker waar je het beste combivoordeel krijgt. Zo krijg je elke maand korting op je telefoonabonnement of kun je gebruik maken van leuke extra’s als gratis zenderpakketten.