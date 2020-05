Telefoon zonder BKR

Een smartphone zonder BKR kopen heeft zo zijn voordelen. Sinds 1 mei 2017 wordt ieder mobiel abonnement met een smartphone gezien als een koop op afbetaling. Dit betekent dat je geregistreerd wordt bij het Bureau Krediet Registratie, wat weer invloed kan hebben op de maximale hoogte van je hypotheek.

Blijft het bedrag wat je voor je smartphone betaalt onder de 250 euro? Dan krijg je geen BKR-registratie. Met de steeds goedkoper geworden Samsung Galaxy S8 is dit steeds eenvoudiger. Zo heb je het toptoestel van Samsung uit 2017 bij je abonnement zonder BKR. Natuurlijk heb je ook altijd nog de optie om een Galaxy S8 los te kopen in combinatie met een sim-only abonnement. De S8 smartphone zonder BKR is bij de verschillende grote providers in Nederland verkrijgbaar.

De Samsung Galaxy S8 zonder BKR

De Samsung Galaxy S8 is Samsungs topmodel uit 2017, die verbeteringen aan het grotere scherm en aan de binnenkant doorvoerde. Het toestel ziet er dan ook anders uit dan het 2016 model, en dat merk je tijdens het gebruik omdat je net wat verder moet reiken met je handgebaren over het scherm.