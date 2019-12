Samsung Galaxy S8 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung Galaxy S8 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S8 is sinds april 2017 verkrijgbaar. Het toestel werd gelijktijdig met de iets grotere Galaxy S8 Plus geïntroduceerd. Beide telefoons onderscheiden zich met een voorkantvullend scherm, dat bij de reguliere Galaxy S8 5,8 inch meet. Het is een fraai amoled-paneel met een resolutie van 2960 bij 1440 pixels en een 18,5 bij 9 beeldverhouding, wat zorgt dat je geen zwarte balken ziet bij het bekijken van video’s. Verder beschikt de S8 over een stof- en waterbestendige behuizing, een vingerafdrukscanner aan de achterzijde, spraakassistent Bixby (inclusief speciale knop) en een puike 12 megapixel-camera. Onder de motorkap heeft Samsung de S8 voorzien van krachtige hardware, een grote accu met snellaadfunctie en 64GB aan uitbreidbare opslag.

Aangezien de S8 al een tijdje op de markt is, kun je hem als losse smartphone inmiddels stukken goedkoper aanschaffen. Niettemin is het een vlot en capabel toestel; de S8 kan overweg met vrijwel alle populaire apps en games en is nog steeds een van de beste Android-smartphones verkrijgbaar. Ga je liever voor een wat nieuwer toestel, dan kun je ook de losse Galaxy S9 overwegen.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S8

Afgezien van de schermgrootte (6,2 versus 5,8 inch) is er weinig verschil tussen de Samsung Galaxy S8 Plus en de reguliere S8. Beide toestellen draaien op dezelfde chipset, Android-versie en hebben een vergelijkbaar stof- en waterbestendig design. Wel was de Samsung Galaxy S8 Plus bij verschijning 100 euro duurder. Wat kleuren betreft heb je de keuze uit zwart, zilver, grijs, blauw, paars en goud. Qua opslag is er minder keuze; Samsung levert slechts één versie met 64GB. De interne opslag is desgewenst uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Prijzen van de Samsung Galaxy S8

De Samsung Galaxy S8 kostte bij verschijning 799 euro, terwijl het grotere Plus-model werd geïntroduceerd met een prijskaartje van 899 euro. Beide toestellen zijn inmiddels goedkoper verkrijgbaar, zowel los als met een abonnement. Kies je voor een refurbished Samsung Galaxy S8, dan betaal je zelfs nog minder. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe componenten. Doorgaans wordt de accu vervangen door een nieuw exemplaar. De meeste aanbieders van refurbished toestellen geven twee jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy S8

Is de Samsung Galaxy S9 je wat te duur? Dan is de Galaxy S8 een goed alternatief. Dit vlaggenschip van 2017 heeft nog genoeg te bieden en is voordelig verkrijgbaar. Bovendien draait de S8 op een recente versie van Android.

Koop je de Galaxy S8 los, dan haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Sommige aanbieders geven je de optie om een toestelverzekering af te sluiten, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent? Gebruik onze prijsvergelijker om het aanbod te bekijken en vergelijken. Met filteropties voor kleur, conditie, levertijd en garantie vind je snel wat je zoekt.

Sim-only of Samsung Galaxy S8 met abonnement?

Heb je geen zin in hoge maandelijkse kosten voor je mobiele abonnement, of ga je binnenkort een huis kopen en wil je een BKR-registratie voorkomen? Dan is het slim om de Galaxy S8 los te kopen en er een aparte sim only bij te nemen. De meeste Nederlandse providers bieden scherpe sim only abonnementen aan, vaak met de optie voor een flexibel (maandelijks opzegbaar) contract. Handig als je slechts voor korte tijd een abonnement nodig hebt. Via onze zustersite OnlySim vind je gemakkelijk een sim only aanbieding die past bij je situatie en wensen.