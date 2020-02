Samsung Galaxy S9 Plus met abonnement kopen

Samsung Galaxy S9 Plus met abonnement: dit moet je weten

Zoals de naam al doet vermoeden is de Samsung Galaxy S9 Plus de grotere variant van de Samsung Galaxy S9, die ook in maart 2018 werd geïntroduceerd. Bij verschijning kostte eerstgenoemde 949 euro, al is de Samsung Galaxy S9 Plus los inmiddels voor een lagere prijs verkrijgbaar. Wat betreft design heeft hij veel weg van zijn kleinere broer. Beide modellen hebben een zogenoemd ‘infinity’-display, een scherm dat vrijwel de volledige voorzijde beslaat en zeer dunne randen heeft. Ook de behuizing, een combinatie van metaal en glas, is vergelijkbaar.

Met 6,2 inch (versus 5,8 inch) is het scherm van de Samsung Galaxy S9 Plus wel een slag groter. Dankzij de hoge resolutie van 2960 bij 1440 pixels komen zowel foto’s als video’s mooi tot hun recht. Verder is de smartphone van alle gemakken voorzien. Denk aan een krachtige Exynos 9810-chip, 6GB aan RAM en 64GB aan uitbreidbare opslagruimte. Ook indrukwekkend is de dubbele camera aan de achterzijde. Die heeft een variabel diafragma en 2x optische zoom, wat betekent dat je zonder kwaliteitsverlies kunt inzoomen. Met deze camera maak je in praktisch elke (licht)situatie mooie kiekjes.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Samsung Galaxy S9 Plus met abonnement?

Heb je je keuze voor de Samsung Galaxy S9 Plus gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van een geschikt (zakelijk) abonnement. Bij dit toestel adviseren we je te kiezen voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote databundels. Je wilt immers gebruikmaken van alle mogelijkheden, zoals het grote scherm dat ideaal is voor videostreaming. Wil je onderweg je favoriete films en series bekijken, dan is een grote databundel en snel mobiel internet geen overbodige luxe. Sommige providers bieden tegen een meerprijs onbeperkte data; ideaal voor grootverbruikers.

Hoe bepaal je hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Check eens de app van je provider of bekijk de facturen van je huidige abonnement. Die geven inzicht in je gemiddelde verbruik per maand. Misschien heb je wel helemaal geen belminuten nodig omdat je praktisch altijd gratis telefoneert via Skype of WhatsApp.

Verder is het goed om na te gaan of je recht hebt op combivoordeel. Steeds meer providers, zoals KPN, Vodafone en T-Mobile, geven leuke extra’s voor trouwe klanten die hun tv-, internet- én telefoonabonnement combineren. Voordeel kan komen in de vorm van abonnementskorting, extra zenderpakketten en gratis onderling bellen met huisgenoten. Mooi meegenomen!

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S9 Plus kopen?

Wil je de Samsung Galaxy S9 Plus bestellen, dan kun je terecht bij de meeste grote providers en webshops. Gebruik onze vergelijker om het actuele aanbod te bekijken en vergelijken. Zo vind je altijd een deal die bij je past. Ook zie je in één oogopslag welke providers combivoordeel of andere kortingsacties bieden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Samsung Galaxy S9 Plus aanbiedingen?

De prijsvergelijker van Android Planet stelt je in staat snel en gemakkelijk een Samsung Galaxy S9 Plus te vinden met een abonnement dat aansluit bij je wensen. Standaard vind je bovenaan de beste deals. Wil je het aanbod persoonlijk maken, gebruik dan de filters voor onder meer provider, contractduur, toestelbijbetaling en levertijd. Ook is het mogelijk om precies aan te geven hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Alle deals en prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.