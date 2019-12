Samsung Galaxy S9 Plus los toestel prijzen vergelijken

Samsung Galaxy S9 Plus los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S9 Plus is, net als de kleinere en goedkopere Samsung Galaxy S9, verkrijgbaar sinds maart 2018. De Plus heeft een groter 6,2 inch-scherm (2960 bij 1440 pixels) en beschikt over een dubbele camera aan de achterzijde, waarmee 2x optisch ingezoomd kan worden. Ook is er meer werkgeheugen (6GB) aan boord, waardoor de smartphone meer apps in het geheugen kan houden. Verder zijn de specs nagenoeg identiek aan die van de reguliere S9: de Plus heeft Samsungs krachtige Exynos 9810-chip aan boord, tenminste 64GB opslag en iris- en gezichtsherkenning voor ontgrendeling. Het is een absoluut vlaggenschip dat moeiteloos overweg kan met de laatste apps en games.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S9 Plus

De Samsung Galaxy S9 Plus is in twee varianten beschikbaar, met 64GB of 256GB opslagruimte. Eerstgenoemd model zal voor de meeste gebruikers voldoen, temeer omdat de opslag met een micro-sd-kaartje is uit te breiden tot 512GB. Je hebt dan hoe dan ook genoeg ruimte voor je favoriete apps, games en multimedia. Download je veel (denk aan Netflix-series voor offline gebruik) en heb je geen zin om een geheugenkaart te gebruiken, dan is het duurdere 256GB-model het overwegen waard. Verder zijn er drie kleuren om uit te kiezen: zwart, blauw en paars.

Prijzen van de Samsung Galaxy S9 Plus

De Galaxy S9 Plus werd op 16 maart 2018 uitgebracht voor een adviesprijs van 949 euro voor het 64GB-model. De later verschenen 256GB-versie was zelfs nog duurder. Omdat beide modellen echter al een tijdje verkrijgbaar zijn, kun je ze voor een aanzienlijk lager bedrag in huis halen. Je bespaart het meest als je gaat voor een refurbished Samsung Galaxy S9 Plus. Dat is een gebruikt toestel, dat door een professionele partij is gecontroleerd, gereinigd en - waar nodig - voorzien is van nieuwe onderdelen. Doorgaans wordt de accu vervangen door een nieuw exemplaar. De meeste refurbished aanbieders leveren alle accessoires mee en geven twee jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung Galaxy S9 Plus

Een losse Samsung Galaxy S9 Plus is in de regel simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Omdat het (nog steeds) een relatief prijzig toestel is, is het geen overbodige luxe een smartphoneverzekering af te sluiten. Want hoewel de S9 Plus stof- en waterbestendig is, een val op een harde ondergrond zal de smartphone waarschijnlijk niet schadevrij overleven. Mocht je geen verzekering afsluiten, dan is het gebruik van een stevige case aan te raden.

Heb je je keuze voor de Samsung Galaxy S9 Plus gemaakt en ben je benieuwd waar je de smartphone het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om de scherpste deal te vinden! De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met diverse filteropties kun je gemakkelijk het aanbod doorspitten. Filter bijvoorbeeld op opslag, kleur, levertijd en conditie (nieuw of refurbished). Alle prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Samsung Galaxy S9 Plus met abonnement?

Houd je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie graag laag? Of wil je een BKR-registratie voorkomen omdat je binnenkort bijvoorbeeld een huis gaat kopen? Dan is het slim om je smartphone los aan te schaffen en er een sim only bij te nemen. Omdat je je toestel in één keer afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd.

De keuze voor een sim only biedt meer voordelen. Zo krijg je doorgaans een flinke databundel voor relatief weinig geld. Ook is het bij sommige providers mogelijk om een maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten, zodat je de flexibiliteit hebt om over te stappen als je ergens anders een betere deal hebt gevonden. Op zustersite OnlySim vind je handige (bespaar)tips en de beste sim only aanbiedingen van dit moment.