Samsung Galaxy S9 met abonnement: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S9 heeft, net als zijn voorganger, de beste mobiele hardware van het moment. Dit vlaggenschip werd in maart 2018 geïntroduceerd voor 849 euro, al kun je een losse S9 inmiddels goedkoper aanschaffen. Het toestel werd gelijktijdig met de grotere Samsung Galaxy S9 Plus gepresenteerd. De Plus-variant is een slag groter (met een scherm van 6,2 inch in plaats van 5,8 inch) en duurder, maar wat betreft specificaties en design identiek. Sinds 2019 is het nieuwere model, de Samsung S10, ook al verkrijgbaar.

Een

Samsung S10 met abonnement vind je bij alle grote providers.

De voorkant van de Samsung Galaxy S9 wordt gedomineerd door het ‘infinity display’, een nagenoeg randloos oled-scherm met een bijzonder hoge resolutie. De S9 lijkt veel op de Samsung Galaxy S8, al zijn de schermranden iets kleiner en is er onder de motorkap flink gesleuteld. De nieuwe Exynos 9810-chip en het rijkelijk aanwezig werkgeheugen zorgen ervoor dat je nooit hoeft te wachten. Bovendien is de 12 megapixel-camera beter dan ooit en in staat om tussen diafragma’s te schakelen. Daardoor schiet je zelfs in het donker mooie plaatjes.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Samsung Galaxy S9 met abonnement?

De Samsung Galaxy S9 is een high-end smartphone en daar hoort een uitgebreid abonnement bij. Je wilt immers alle mogelijkheden van het toestel benutten, zoals het grote scherm dat zich uitstekend leent voor videostreaming. Om je favoriete films en series via Netflix te bekijken heb je echter een grote databundel en een snelle internetverbinding nodig. Gelukkig bieden vrijwel alle Nederlandse providers een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote (soms zelfs onbeperkte) databundels. Het is slim om een wat ruimere bundel te kiezen, want buiten je bundel internetten is vaak een stuk duurder.

Naast je keuze voor data moet je ook bepalen hoeveel belminuten en sms’jes je nodig hebt. Sommige abonnementen bieden tegen een meerprijs onbeperkt bellen en sms’en, maar dat is voor jou misschien overbodig. Check de facturen van je huidige abonnement om inzicht in je gebruik te krijgen. Wellicht heb je aan 100 minuten/sms’jes per maand wel genoeg.

Verder is het goed om te weten dat steeds meer providers, zoals KPN, T-Mobile en Vodafone, combivoordeel bieden. Neem je vast internet of digitale televisie af bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, dan krijg je leuke voordelen. Denk aan korting op je abonnementskosten, extra data of gratis zenderpakketten.

Bij welke providers kan ik de Samsung Galaxy S9 kopen?

Net als andere high-end smartphones is de Samsung Galaxy S9 bij nagenoeg alle Nederlandse providers verkrijgbaar. Gebruik onze prijsvergelijker om de beste aanbiedingen te vinden bij je provider naar keuze. Check het actuele aanbod en profiteer bijvoorbeeld van combivoordeel of andere specifieke kortingsacties:

Vind je een nieuwe Galaxy S9 iets te duur? Dan kun je bij sommige winkels terecht voor een refurbished Galaxy S9. Zo'n exemplaar is grondig opgeknapt en van nieuwe onderdelen voorzien, maar is wel veel goedkoper.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Samsung Galaxy S9 aanbiedingen?

Zoekt en gij zult vinden, iets wat heel gemakkelijk wordt met de prijsvergelijker van Android Planet. Filter het aanbod op model, kleur, provider of contractduur en zie met een druk op de knop bij welke abonnementen je al dan niet een BKR-registratie krijgt. Standaard vind je de beste deals bovenaan, met de filteropties is het mogelijk om specifiek te zoeken naar de abonnementsvorm die bij jou past. We actualiseren de deals en prijzen doorlopend, zodat je zeker weet dat je niet te veel betaalt.