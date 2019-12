Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Samsung S9 los kopen: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S9 is het toptoestel van Samsung voor 2018. Het voorkantvullende 'Infinity Display' is ook dit jaar weer aanwezig. Slechts aan de boven- en onderkant vind je kleine zwarte balken. Bovendien heeft de S9 een verbeterde camera die onder alle omstandigheden de perfecte foto schiet, dankzij het dynamische diafragma. Het toestel wordt in twee versies uitgebracht: de Samsung S9 en de wat grotere Galaxy S9 Plus.

Uitvoeringen van de Samsung Galaxy S9

Net zoals bij zijn voorgangers, de Galaxy S8 en Galaxy S8 Plus, brengt Samsung wederom zowel een kleine als een grote variant uit. De twee smartphones hebben sterk vergelijkbare hardware, waaronder dezelfde chipset. Qua rauwe kracht weten ze elkaar dus te evenaren. Bovendien kun je bij beide toestellen kiezen uit zwart, blauw en lila paars. Toch zijn er ook verschillen in de twee Galaxy S9-versies.

Zo is het scherm van de Galaxy S9 5,8 inch groot, terwijl die van de Galaxy S9 Plus een diagonaal van 6,2 inch heeft. Ook heeft de Samsung S9 Plus een iets grotere accu, omdat het toestel zelf natuurlijk groter is. Bovendien heeft de S9 Plus een dubbele camera, waarmee je nog mooiere foto's kunt maken. Op de gewone Galaxy S9 moet je het met slechts een enkele lens achterop doen.

Uit de doos loopt de Galaxy S9 op Android 8.0 (Oreo), met de Samsung-interface. Deze Android-skin heet de Samsung Experience, en heeft een volledig nieuw uiterlijk gekregen dat meer lijkt op standaard Android. Wel voegt Samsung enkele extra functies toe, zoals Bixby en een verbeterde camera-app.

Prijzen van de Samsung S9

De Galaxy S9 prijs ligt iets hoger dan bij zijn voorganger. Waar je de Galaxy S8 voor een adviesprijs van 799 euro kon krijgen, wordt de Galaxy S9 voor 849 euro verkocht. Voor de grotere Galaxy S9 Plus betaal je los 949 euro. In de praktijk zullen deze prijzen iets lager liggen: winkels zakken vaak na de releasedatum al snel met de adviesprijs. Bovendien kun je met Samsung rekenen op regelmatige aanbiedingen op de Galaxy S9.

Tips voor het kopen van een Samsung Galaxy S9

De Galaxy S9 is een behoorlijk prijzige smartphone, en is dus niet een aankoop die je zomaar doet. Immers is het toestel nóg een stukje duurder dan zijn voorganger, die ook al behoorlijk aan de prijs was. Wil je weten wat je precies kwijt bent als je een Samsung S9 los of met abonnement neemt? Kijk dan in onze Galaxy S9 prijsvergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een abonnement én de laagste prijzen voor een los exemplaar kunt checken. Ga altijd na of je het maandbedrag kunt opbrengen en kies niet te snel voor lokkertjes of aanbiedingen die te goed lijken om waar te zijn.