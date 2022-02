Samsung Tab S8 kopen: hier vind je de beste deal

Een Samsung Tab S8 kopen is geschikt voor mensen die zeer zware taken met hun tablet willen uitvoeren. Denk aan grafisch design en complexe berekeningen. Uiteraard is hij niet alleen voor dit soort gebruik geschikt. Ook als jij simpelweg de best mogelijke ervaring wil, dan is deze tablet voor jou.

Een Samsung Tab S8 kopen? Dit moet je weten

Samsung brengt al jaren tablets uit in twee verschillende categorieën. De Galaxy Tab A-lijn is de budgetoptie terwijl de Galaxy Tab S-lijn de vlaggenschepen vertegenwoordigt. Deze zijn uiteraard een stuk duurder maar daarvoor krijg je ook heel wat in huis. Denk aan een prachtig scherm, een snelle processor, S-pen ondersteuning en nog veel meer.

Opvallend is dat alleen de normale S8 een LCD scherm heeft, terwijl de plus- en ultra-varianten wel het mooiere en betere AMOLED scherm krijgen. Gelukkig hebben ze wel allemaal een 120 Hz verversingssnelheid waardoor beelden super vloeiend zijn. Dit komt de gebruikerservaring zeker ten goede. Bovendien kunnen we ook over de resolutie niet klagen, deze is namelijk scherper dan full HD.

De batterij moet lang genoeg meegaan om een hele dag met je tablet in de weer te zijn. Opladen gaat met 45 W lekker vlot. Mocht je batterij dus toch leeg raken dan kun je ook snel genoeg weer verder.

Kan de prijs per aanbieder veel verschillen?

Jazeker, uiteraard hanteert Samsung zelf een adviesprijs die aan het begin netjes wordt opgevolgd. Na verloop van tijd gaat de prijs echter zakken omdat er bijvoorbeeld nieuwere modellen op de markt komen. De prijs zakt dan niet bij elke winkel even hard. Bovendien krijg je te maken met tijdelijke kortingsacties die niet bij alle winkels tegelijkertijd lopen. Zo kan er soms behoorlijk verschil in de prijzen zitten, terwijl je wel gewoon hetzelfde product koopt. Gebruik daarom altijd eerst onze prijsvergelijker, dan weet je zeker dat je nooit teveel betaalt.

Zo werkt onze prijsvergelijker

In onze prijsvergelijker staat de goedkoopste prijs altijd bovenaan. Houd er wel rekening mee dat deze optie dan ook altijd de meest kale versie is. Mocht je op zoek zijn naar meer opslagcapaciteit of meer werkgeheugen, dan kun je beter even de filteropties gebruiken. Je krijgt dan alleen nog het aanbod te zien dat ook daadwerkelijk relevant is voor jou.

Eenmaal de beste deal gevonden, klik je eenvoudig op de aanbieding. Je komt dan automatisch op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar kun je je bestelling afronden zoals je gewend bent.

Pre orderen kan via de linkjes in onderstaande tabel