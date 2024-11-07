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Samsung Galaxy Tab S9 FE kopen: hier vind je de beste prijs

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Samsung Galaxy Tab S9 FE
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  • 2 prijzen van 1 shop
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  • Laagste prijs € 485,00 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Tab S9 FE het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy Tab S9 FE is verkrijgbaar met 128GB aan opslagruimte in de kleur grijs en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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2 resultaten vanaf € 485,00
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Samsung Galaxy Tab S9 FE
Samsung Galaxy Tab S9 FE
10.9 inch128 GBMet mobiel internet
€ 485,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Samsung Galaxy Tab S9 FE
Samsung Galaxy Tab S9 FE
10.9 inch128 GBZonder mobiel internet
€ 799,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
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Wil jij de Samsung Galaxy Tab S9 FE kopen? Het gaat om de goedkopere editie van de Tab S9 en wat uiterlijk betreft heeft hij er dan ook veel van weg. Check de prijsvergelijker op deze pagina om de beste prijs te betalen.

Voor wie is de Galaxy Tab S9 FE het meest geschikt om te kopen?

De Samsung Galaxy Tab S9 FE is voor jou geschikt als je op zoek bent naar een tablet die er high-end uitziet, maar voor alledaagse taken gaat gebruiken. De tablet heeft namelijk hetzelfde jasje als de reguliere S9, maar met wat mindere specificaties. Denk aan wat Netflixen, het scrollen op sociale media of hier en daar een simpel spelletje. Dat gaat comfortabel op het 10,9 inch-display.

De Tab S9 FE draait op een Exynos 1380-chip. Die kennen we al van de Galaxy A54, één van de populairste smartphones die Samsung verkoopt. Het gaat om een midrange processor, die je vlot door simpele taken als browsen en streamen loodst. Als je ook graag wil gamen, kun je echter beter voor een snellere tablet kiezen. Daar is deze chip niet zo geschikt voor. 

Waar kan ik de Samsung Galaxy Tab S9 het beste kopen?

Dat kan per periode verschillen. Samsung geeft natuurlijk een adviesprijs mee, maar in principe staat het winkeliers vrij om hun eigen prijzen te bepalen. Daarom zie je na verloop van tijd dat de prijzen zakken. Wanneer dat gebeurt, dalen de prijzen niet overal even hard. Bovendien zijn er actieperiodes en tijdelijke kortingen die niet bij alle winkels tegelijkertijd gelden.

Om de beste prijs van dit moment te vinden, gebruik je daarom de prijsvergelijker bovenaan deze pagina. Zo weet je zeker dat je gebruik maakt van de scherpste aanbieding van dit moment en dat je niet te veel betaalt. 

Hoe vind ik dan de beste prijs met de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Als je alleen om de beste prijs geeft, ben je dus snel klaar. Die aanbieding geldt altijd wel voor de versie met de minste opslagcapaciteit en zonder mobiel internet. 

Gebruik daarom altijd de filteropties. Je ziet dan alleen nog maar het aanbod dat ook daadwerkelijk bij je wensen past. Eenmaal de beste deal voor jou gevonden? Klik dan simpelweg op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je de Samsung Galaxy Tab S9 zoals normaal.

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