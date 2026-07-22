Samsung Galaxy Watch Ultra 2

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2
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  • 2 prijzen van 2 shops
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  • Laagste prijs € 749,00 bij Coolblue
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 is verkrijgbaar in 47mm schermgrootte en in de kleuren zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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2 resultaten vanaf € 749,00
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Samsung Watch9 LTE
KPN
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  • Maandelijks opzegbaar
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Samsung Watch Ultra2 LTE
KPN
Altijd bereikbaar met Multisim
  • E-sim voor slechts € 5,00 per maand!
  • Beschikbaar voor alle KPN-klanten
  • Maandelijks opzegbaar
Bekijk aanbieding
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
47 mmTitaniumMet mobiel internet
€ 749,00
2 jaar garantie
Coolblue
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7.8
Coolblue
pre-order
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
47 mmTitaniumMet mobiel internet
€ 749,00
2 jaar garantie
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8.9
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Over de Samsung Galaxy Watch Ultra 2

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 is Samsungs meest geavanceerde smartwatch en is ontwikkeld voor gebruikers die het maximale uit hun smartwatch willen halen. Het robuuste ontwerp, uitgebreide gezondheidsfuncties en slimme mogelijkheden maken de smartwatch geschikt voor sport, outdooractiviteiten en dagelijks gebruik.

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 biedt onder andere:

  • Uitgebreide gezondheids- en conditiemetingen
  • Nauwkeurige sport- en outdoortracking
  • Meldingen, bellen en berichten vanaf je pols
  • Muziek bedienen, navigatie en ondersteuning voor apps

Gebruik je de smartwatch samen met een Samsung Galaxy-smartphone, dan profiteer je bovendien van extra Galaxy AI- en Samsung Health-functies. Op deze pagina vind je alle informatie over de Samsung Galaxy Watch Ultra 2, inclusief specificaties, prijzen en de actuele aanbiedingen.

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Hoeveel kost de Samsung Galaxy Watch Ultra 2?

De prijs van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 kan verschillen per aanbieder en eventuele acties. In onze Vergelijker vind je altijd de meest actuele prijzen van verschillende webshops. Zo zie je in één oogopslag waar je de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 het voordeligst kunt bestellen.

Huidige status: € 749,-.

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