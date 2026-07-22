Over de Samsung Galaxy Watch Ultra 2

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 is Samsungs meest geavanceerde smartwatch en is ontwikkeld voor gebruikers die het maximale uit hun smartwatch willen halen. Het robuuste ontwerp, uitgebreide gezondheidsfuncties en slimme mogelijkheden maken de smartwatch geschikt voor sport, outdooractiviteiten en dagelijks gebruik.

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 biedt onder andere:

Uitgebreide gezondheids- en conditiemetingen

Nauwkeurige sport- en outdoortracking

Meldingen, bellen en berichten vanaf je pols

Muziek bedienen, navigatie en ondersteuning voor apps

Gebruik je de smartwatch samen met een Samsung Galaxy-smartphone, dan profiteer je bovendien van extra Galaxy AI- en Samsung Health-functies. Op deze pagina vind je alle informatie over de Samsung Galaxy Watch Ultra 2, inclusief specificaties, prijzen en de actuele aanbiedingen.

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Huidige status: € 749,-.