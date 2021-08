De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 3 is op 11 augustus gepresenteerd tijdens het Samsung Unpacked event, waar ook de Z Fold 3 en de Galaxy Watch 4 werden getoond. De Z Flip heeft een vouwbaar scherm waardoor je het toestel kunt dichtklappen wanneer je het niet meer gebruikt, net als de telefoons van vroeger.

Pre order de Samsung Galaxy Z Flip 3 met abonnement

Het toestel is sinds de lancering op 11 augustus 2021 te pre-orderen. De eerste mogelijke levertijd is vanaf 20 augustus.

Waar moet je op letten bij een Samsung Galaxy Z Flip 3 met abonnement?

Als je nog nooit eerder een flip-smartphone hebt gehad, kan het vouwbare scherm even wennen zijn. Je hoeft echter niet bang te zijn over de kwaliteit van het het scharnier. De vouwtest van Samsung duurt maar liefst een week, waarin ze de telefoon wel 200.000 keer open- en dichtklappen. Dat staat gelijk aan meer dan 5 jaar gebruik waarbij je ‘m elke dag 100 keer open en dicht klapt. Dat moet meer dan genoeg zijn, lijkt ons zo.

Uiteraard moet je bij een Samsung Galaxy Z Flip 3 met abonnement ook letten op een mogelijke BKR registratie. Deze krijg je al vanaf 250 euro. Dit geldt wel alleen voor de waarde van je toestel en niet voor de abonnementskosten. Om een BKR registratie te ontwijken kun je dus een bepaald bedrag bijbetalen zodat je onder de 250 euro blijft. Als je een los toestel koopt en deze combineert met een sim only abonnement, hoef je überhaupt niet aan een BKR registratie te denken. Je sluit dan immers geen lening af.

Is deze smartphone klaar voor de toekomst?

Ja, de Samsung Galaxy Z Flip 3 is een high end smartphone met goede specs. Zo maak je gebruik van 5G en is hij voorzien van een nfc-chip zodat je kunt betalen met je mobiel. Samsung hanteert bovendien een zeer solide updatebeleid met elk kwartaal een beveiligingsupdate voor minimaal de aankomende vier jaar.

Voor wie is dit toestel geschikt?

Als je graag een een uniek toestel wil dat niet veel andere mensen hebben, dan is dit toestel geschikt voor jou. Let wel op de hoge prijs die je daarvoor betaalt. De vouwbaarheid van het toestel maakt dat hij wat makkelijker in je broekzak past, maar zorgt voor de rest niet echt voor enorme voordelen ten opzichte van ‘normale’ smartphones.

Waar vind ik de beste deal voor een Samsung Galaxy Z Flip 3 met abonnement?

Hier op deze pagina. Scroll naar boven om van de prijsvergelijker gebruik te maken. Je vindt de beste prijs automatisch bovenaan. Met de filteropties kun je je zoektocht nog wat verder specificeren. Zo zoek je direct naar de juiste kleur, provider of het gewenste aantal MB’s opslagcapaciteit. Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je eenvoudig naar de webshop van de aanbieder om je bestelling af te ronden.