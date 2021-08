Samsung Galaxy Z Flip 3 los toestel kopen

Als je een losse Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen wil, zit je op de juiste pagina. Hier vind je namelijk heel eenvoudig de beste prijs en bestel je vervolgens eenvoudig bij de door jou gekozen aanbieder.

Pre order de Samsung Galaxy Z Flip 3

Het toestel is sinds de lancering op 11 augustus 2021 te pre-orderen. De eerste mogelijke levertijd is vanaf 20 augustus.

Wat je moet weten over de Samsung Galaxy Z Flip 3

Dit vouwbare toestel van Samsung werd gepresenteerd op 11 augustus 2021 tijdens het Unpacked Event. Tijdens dit event werden ook de Samsung Z Fold 3 en de Galaxy Watch 4 gepresenteerd. Het scherm van deze smartphone is buigbaar waardoor je de telefoon kunt dichtklappen zoals een oude flip phone.

Waar moet je op letten bij een Samsung Galaxy Z Flip 3

Als je nog nooit een vouwbare smartphone hebt gehad, sta je misschien wel even versteld van de Samsung Z Flip 3. Je hoeft je echter geen zorgen te maken over de kwaliteit van het scharnier. Tijdens de vouwtest van Samsung, klappen ze hem maar liefst 200.000 keer open en dicht. Dat staat gelijk aan meer dan 5 jaar gebruik, waarin je de telefoon 100 keer per dag gebruikt. Dat moet toch genoeg zijn.

Als je de Samsung Galaxy Z Flip 3 los toestel koopt, betaal je in één keer de hele aanschafprijs. Dat is bij dit toestel niet goedkoop, hoewel hij wel iets betaalbaarder is dan zijn voorganger. Je kunt je telefoon natuurlijk prepaid gebruiken, maar om optimaal gebruik te maken van alle functies is een abonnement toch handiger. Een sim only abonnement is dan een goede keuze.

Voor wie is dit toestel geschikt?

Het feit dat het scherm vouwbaar is, zorgt ervoor dat mensen wel even omkijken als jij je telefoon tevoorschijn haalt. Ook is de telefoon lekker compact wanneer deze opgevouwen is en past daardoor goed in je broekzak. Buiten dit feit om, is er niet heel veel voordeel aan een vouwbare smartphone. Bovendien is de aanschafprijs aardig hoog.

Waar kan ik het goedkoopst een Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen

Op deze pagina vind je de beste prijzen voor een Samsung Galaxy Z Flip 3. De laagste prijs staat automatisch bovenaan en wordt bovendien vanzelf actueel gehouden. Jij vindt dus sowieso de beste prijs. Met de filteropties kun je je zoekopdracht nog iets verfijnen. Zo kun je filteren op kleur, provider, en hoeveelheid geheugen. Als je de juiste telefoon gevonden hebt, klik je eenvoudig op de goedkoopste aanbieder. Op hun website voltooi je vervolgens je bestelling.