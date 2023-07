Samsung Galaxy Z Flip 5 met abonnement: hier haal je hem het goedkoopst

De Samsung Galaxy Z Flip 5 met abonnement is een high end telefoon met goede specificaties maar daarom ook met een hoge prijs. Gelukkig kun je onze prijsvergelijker gebruiken om de beste deal te vinden. Dat is wat prettiger voor je portemonnee.

Dit moet je weten als je een Samsung Galaxy Z Flip 5 met abonnement neemt

De Samsung Galaxy Z Flip 5 met abonnement maakt gebruik van de snelste processor die tijdens de release te verkrijgen is. Namelijk de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Daarmee kun je zelfs de zwaarste taken moeiteloos uitvoeren.

Het scherm is 6,7 inch groot wanneer je hem helemaal openklapt en ververst met 120Hz. Daardoor zien alle beelden er vloeiend uit en voelt hij snel en responsief aan.

Voor wie is de Samsung Galaxy Z Flip 5 met abonnement het meest geschikt?

Dankzij de goede hardware is deze smartphone het meest geschikt voor mensen die hun smartphone dagelijks veel gebruiken en voor verschillende doeleinden. Denk aan entertainment zoals het spelen van zware games, maar ook netwerken, communicatie, fotografie en fotobewerking en zelfs zakelijk gebruik. Daarnaast wil je graag gezien worden met een bijzondere smartphone die niet iedereen al heeft.

Kies je voor een abonnement of toch een los toestel?

Als je voor een Samsung Galaxy Z Flip 5 met abonnement kiest hoef je niet direct het hele bedrag te betalen. Daardoor houd je nu meer geld over om andere leuke dingen mee te doen.

Bij alle smartphones duurder dan 250 euro krijg je in Nederland automatisch een BKR-registratie bij het afsluiten van een abonnement. Dat is bij deze dus zeker het geval. Op zich is dat niet een probleem, maar dat kan wel vervelend zijn als je binnenkort een hypotheek of andere lening wil afsluiten. Je kunt dan een stuk minder lenen.

Je kunt dit ontwijken door een aanbetaling op de smartphone te doen, zodat de restwaarde lager dan 250 euro is. Uiteraard kun je ook kiezen voor een los toestel met sim only abonnement.

Toch voor een los toestel?

Als je toch kiest voor de Samsung Galaxy Z Flip 5 als los toestel, dan betaal je wel direct het hele bedrag. Dat doet nu even pijn in je portemonnee, maar daarna zijn je maandlasten wel lager. Je hoeft immers niet meer af te lossen. Ook is het niet mogelijk om een BKR-registratie te krijgen, je gaat immers geen lening aan.

Zo vind ik de beste prijs

In de prijsvergelijker staat de laagste prijs altijd als eerste weergegeven. De echte aanbiedingen jagers zijn dus snel klaar. Je krijgt dan wel het model met het minste RAM-geheugen en opslagcapaciteit.

Wil je liever een uitgebreider model? Gebruik dan de filteropties. Daarmee zie je heel eenvoudig alleen nog het aanbod dat daadwerkelijk interessant voor je is. Zodra je de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar voltooi je de bestelling zoals je gewend bent.