Voor het eerst brengt Samsung een Fan Edition uit van een foldable: de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Het toestel is op 9 juli 2025 officieel onthuld tegelijkertijd met de Flip 7 en Fold 7.

Kies je voor de Z Flip 7 FE met abonnement of als los toestel?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Z Flip 7 FE in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Z Flip 7 FE zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Z Flip 7 FE abonnement kiezen, hier let je op

Bij het kiezen van een Samsung Z Flip 7 FE met abonnement zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de beste optie voor jouw situatie te vinden. Of je nu een abonnement zoekt met veel data, een aantrekkelijke prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te kijken naar de looptijd, de keuze tussen een simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider.

Looptijd van je Flip 7 FE abonnement

Als je graag regelmatig een nieuwe smartphone wilt of verwacht dat je mobiele behoeften snel veranderen, dan is een 1-jarig abonnement een slimme keuze. Hiermee blijf je flexibel en kun je sneller inspelen op nieuwe technologieën of aanbiedingen. Daarentegen biedt een 2-jarig contract zekerheid: je hoeft je geen zorgen te maken over prijsstijgingen en profiteert vaak van lagere maandlasten. Dit is ideaal als je tevreden bent met je toestel en niet elk jaar een nieuwe Samsung telefoon nodig hebt.

Databundel

Bij het kiezen van een mobiel abonnement is het belangrijk om na te denken over hoeveel data je daadwerkelijk nodig hebt. Als je geen toegang hebt tot een Wifi-netwerk, heb je een databundel nodig om op je mobiel te kunnen internetten. Databundels zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, van 500 MB tot onbeperkt gebruik. Als je voornamelijk belt en af en toe een app gebruikt, is een abonnement met minder data vaak voldoende. Gebruik je je Flip 7 FE echter intensief voor streaming, social media en het browsen op het internet, dan is het verstandig om te kiezen voor een abonnement met meer data, zodat je niet onverwachts in de kosten loopt.

Soort databundel Aantal GB Situatie Kleine databundel tot 3 GB Voor als je (zonder wifi) regelmatig wat appjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrollt op social media. Gemiddeld gebruik 3 – 10 GB Voor als je (zonder wifi) regelmatig scrollt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel Groter dan 20 GB Voor als je (zonder wifi) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik maakt van social media.

Simkaart of eSIM

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon. De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren. Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw Samsung Flip 7 FE eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Combivoordeel bij je internet/tv provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Flip 7 FE met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik het goedkoopste Samsung Flip 7 FE abonnement?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op prijs, het aantal belminuten, MB’s en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past. Klik ook op jouw internet- en tv-provider, want dan zie je sneller welke deals zij met klantenkorting aanbieden.