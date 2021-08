De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 met abonnement werd 11 augustus 2021 gepresenteerd op het Samsung Unboxed event. Op hetzelfde event werden ook de Samsung Flip 3 en de Galaxy Watch 4 gepresenteerd. De Z Fold heeft een vouwbaar scherm, zodat wanneer je hem openklapt de telefoon meer de vorm van een tablet aanneemt.

Pre order de Samsung Galaxy Z Fold 3 met abonnement

Het toestel is sinds de lancering op 11 augustus 2021 te pre-orderen. De eerste mogelijke levertijd is vanaf 20 augustus.

Waar moet je op letten bij een Samsung Galaxy Z Fold 3 met abonnement?

Zoals altijd moet je bij smartphones duurder dan 250 euro letten op een BKR registratie. Dit geldt alleen voor de waarde van het toestel en niet voor de abonnementskosten. Je gaat immers een lening aan om het toestel af te betalen. Een BKR registratie kan nadelig voor je zijn wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek wil aanvragen. Als je dit wil voorkomen, raden we aan om bij te betalen zodat je onder de grens van 250 euro komt of voor een los toestel te gaan. Eventueel in combinatie met een sim only.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft een vouwbaar scherm. Opengevouwen is deze uiteraard een stuk groter, waardoor multitasken een stuk gemakkelijker wordt. Zo kun je bijvoorbeeld YouTube op de linkerhelft draaien, terwijl je berichten verstuurt op je rechter scherm. Voor productiviteit gerichte taken kan dit heel efficiënt zijn.

Is deze smartphone klaar voor de toekomst?

Jazeker. Het toestel beschikt over 5G-ondersteuning, zodat je ook in de toekomst gebruik maakt van supersnel internet. Bovendien mag je van Samsung een goed updatebeleid verwachten, waardoor je vier jaar lang software- en beveiligingsupdates krijgt. Zo blijft jouw toestel up-to-date en veilig voor de aankomende tijd. Na vier jaar ben je waarschijnlijk al weer toe aan een nieuwe smartphone.

Voor wie is dit toestel geschikt?

Als gezegd maakt het vouwbare scherm de Samsung Fold 3 extra geschikt om mee te multitasken. Ben jij dus iemand die graag meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan kan dit toestel wel eens een uitkomst voor je zijn.

Hoe vind ik de beste prijs voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 met abonnement?

De beste prijs vind je met onze prijsvergelijker. Scroll naar boven om daar gebruik van te maken. Bovenaan vind je altijd de beste prijs. Onze vergelijker houdt zichzelf up to date zodat jij altijd de beste deal vindt. Gebruik de filteropties om rekening te houden met jouw wensen. Denk aan de juiste kleur, hoeveelheid geheugen en provider. Als je de beste deal gevonden hebt, klik je eenvoudig door naar de webshop van de aanbieder die jij gekozen hebt. Je kunt daar je bestelling afronden.