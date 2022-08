De Samsung Galaxy Z Fold 4 met abonnement is één van de duurste smartphones in het assortiment van Samsung. Dat is ook niet zo gek, want dankzij het vouwbare design krijg je hier veel schermruimte voor terug. Helemaal uitgeklapt is het bijna een soort mini tablet. Dat maakt deze smartphone zeer geschikt voor multitasking.

Voor wie is de Samsung Galaxy Z Fold 4 het meest geschikt?

De Samsung Galaxy Z Fold 4 met abonnement is geen goedkoop toestel. Doordat de smartphone daarnaast zeer geschikt is om mee te multitasken, betekent dat hij zeer aantrekkelijk is voor de professionele markt.

Uiteraard kun je hem ook voor privé gebruik aanschaffen. Je krijgt dan een smartphone met zeer goede specificaties en hip, modern design. Weinig van je vrienden zullen deze smartphone hebben of zelfs maar gezien hebben. Dat maakt je dus zeker uniek. Voor veel mensen is dat alleen al reden genoeg om tot aanschaf over te gaan.

Met abonnement of toch als los toestel kopen?

Of je nou de Samsung Galaxy Z Fold 4 met abonnement koopt of als los toestel, je gaat er zeker blij mee zijn. Beide opties komen met verschillende voordelen en nadelen.

Als je een toestel met abonnement aanschaft, geniet je natuurlijk van verhoogd gebruiksgemak en stabiele, maandelijkse kosten. Daarnaast betaal je niet direct een hoog bedrag voor je toestel, omdat je die in termijnen afbetaald. Daardoor houd je nu geld over voor andere leuke dingen. Wel moet je rekening houden met een BKR-registratie, die krijg je namelijk al bij een lening van meer dan 250 euro.

Los toestel

Uiteraard kun je ook voor een los toestel gaan. Je betaalt dan direct het hele aanschafbedrag, maar je maandelijkse kosten zijn vervolgens lager. Daarnaast kun je bij een los toestel nooit te maken krijgen met een BKR-registratie. Je gaat immers geen lening aan. Of je uiteindelijk kiest voor een Samsung Galaxy Z Fold 4 met abonnement of als los toestel hangt voornamelijk af van je eigen voorkeur.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Dat maakt het vinden van de beste deal een eitje. Houd er dan wel rekening mee dat dit ook de goedkoopste versie is, dus met de minste opslagruimte e.d.

Met de filteropties aan de linkerkant kun je dit allemaal instellen. Je filtert bijvoorbeeld op provider, belminuten per maand, MB’s, levertijd en meer. Daardoor zie je alleen nog het aanbod dat ook daadwerkelijk interessant is voor je.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding om direct op de juiste pagina van de webshop te komen. Daar bestel je jouw nieuwe smartphone dan zoals normaal. Alleen nu weet je ook zeker dat je de beste prijs hebt gepakt.