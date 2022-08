De Samsung Galaxy Z Fold 4 los toestel is de nieuwste vouwbare smartphone van Samsung. Wanneer je hem openvouwt, wordt het scherm verdubbeld waardoor het als het ware een mini tablet wordt. Daardoor is deze smartphone zeer geschikt om mee te multitasken. Het toestel is de opvolger van de Fold 3 uit 2021.

Voor wie is de Samsung Galaxy Z Fold 4 los toestel het meest geschikt?

De Samsung Galaxy Z Fold 4 los toestel heeft goede specs en uiteraard veel schermruimte. Daardoor is hij niet goedkoop. Je moet dus bereid zijn om veel geld uit te geven aan een smartphone. Dankzij het dubbele scherm is hij ook zeer geschikt om mee te multitasken. Daardoor zal hij waarschijnlijk zeer geliefd zijn als zakelijke telefoon. Je kunt dan meerdere apps tegelijk bedienen. Aantekeningen maken tijdens een Teams meeting? Geen enkel probleem.

Neem je een los toestel of toch met abonnement?

Een Samsung Galaxy Z Fold 4 los toestel kopen kost je nu veel geld, maar heeft als voordeel dat je maandelijkse kosten daarna lager zijn. Bovendien sluit je geen lening af, waardoor je ook niet te maken kunt krijgen met een BKR-registratie. Dat is zeer handig als je een lening bij de bank probeert te krijgen.

Met een abonnement geniet je natuurlijk wel van extra gebruiksgemak. Bovendien let je dan ook minder op je gebruik, wat een groter gevoel van vrijheid geeft. Je betaalt gewoon een vast bedrag per maand en dat weet je van tevoren. Een ander voordeel is dat je niet direct bij aankoop het hele bedrag hoeft af te tikken. Daardoor houd je meer geld over voor andere leuke dingen.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan, ook wanneer een webshop de prijzen aanpast. Onze software houdt dit automatisch bij zodat je altijd de meest actuele deals ziet.

Met de filteropties aan de linkerkant kun het aanbod toespitsen op jouw voorkeuren. Zodra je de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je jouw nieuwe toestel zoals normaal.