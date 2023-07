Samsung Galaxy Z Fold 5 met abonnement: hier vind je de beste deal

Ben jij op zoek naar een Samsung Galaxy Z Fold 5 met abonnement? Dan wil je natuurlijk niet te veel betalen. Gelukkig kun je daarvoor onze prijsvergelijker gebruiken. Zo zie je in een eenvoudig overzicht direct waar hij het voordeligst te verkrijgen is. Zo maak je altijd gebruik van de beste deal van dit moment.

Wat je moet weten over een Samsung Galaxy Z Fold 5 met abonnement

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een van de meest uitgebreide smartphones die door Samsung wordt geproduceerd. Hij heeft een dubbel zo groot, vouwbaar scherm. Helemaal opengevouwen heb je dus eigenlijk een soort mini-tablet in handen.

Die extra schermruimte maakt de smartphone natuurlijk bijzonder geschikt om te multitasken. Zo kijk je een filmpje op YouTube en beantwoord je tegelijkertijd snel even een berichtje via WhatsApp of E-mail.

Voor wie is de Samsung Galaxy Z Fold 5 met abonnement het meest geschikt?

Als je van plan bent om de Samsung Galaxy Z Fold 5 met abonnement te nemen, dan wil je graag gezien worden met een bijzonder toestel. Als jij je smartphone in het bijzijn van je vrienden of collega’s openvouwt, dan is de aandacht zeker even op jou gericht. Dat moet je dan niet erg vinden.

Je hebt daarnaast ook behoefte aan het grotere scherm. Zo gebruik je hem zakelijk of juist voor hobbymatige doeleinden. Als je alleen bereikbaar wil zijn en daarnaast een beetje social media of nieuwsberichten scrollt, dan is dit toestel echt overkill. Je bent dan beter af met een veel goedkoper toestel en eventueel een goedkope tablet.

Ga je voor een abonnement of toch een los toestel?

Door voor een Samsung Galaxy Z Fold 5 met abonnement te kiezen haal je natuurlijk het meeste uit je toestel. Bovendien hoef je niet direct de hele aanschafprijs te betalen en dat is bij deze telefoon natuurlijk wel prettig, gezien de adviesprijs.

Je moet echter wel rekening houden met een BKR-registratie. Die krijg je in Nederland al bij een smartphone duurder dan 250 euro. De Fold 5 zit daar uiteraard ruim boven. Op zich is dat geen probleem, maar kan wel vervelend zijn als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan een stuk minder lenen.

Je kiest voor een los toestel

Als je toch voor een los toestel kiest, betaal je wel het hele aanschafbedrag in één keer. Je moet dan nu diep in de buidel tasten, maar daarna zijn je maandlasten wel lager. Je hoeft immers niet meer af te lossen op je toestel. Daardoor houd je na de aanschaf meer geld over om andere leuke dingen mee te doen.

Ook is het niet mogelijk om een BKR-registratie te krijgen bij een los toestel. Je gaat immers geen lening aan. Bovendien betaal je dan naar mate van je gebruik, in plaats van een vast bedrag per maand. Je kunt dit eventueel oplossen met een sim only abonnement.

Zo werkt de prijsvergelijker

De prijsvergelijker ververst zichzelf meerdere keren per dag om altijd de meest recente aanbiedingen te kunnen tonen. Je kijkt dus altijd naar de beste deals van dit moment en niet naar verlopen prijsacties van vorige maand. Daarbij wordt de laagste prijs altijd als eerste getoond.

Let erop dat de laagste prijs ook altijd geldt voor de minst uitgebreide abonnementen met slechts weinig MB’s en belminuten. Zoek je juist een uitgebreider abonnement? Dan kun je het beste de filteropties gebruiken.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar bestel je hem zoals normaal.