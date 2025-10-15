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De Sennheiser HD 450BT kopen? De beste deal vind je altijd via onze prijsvergelijker

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Sennheiser HD 450BT
1/8
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  • 3 prijzen van 3 shops
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  • Laagste prijs € 85,95 bij bol.com plaza
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3 resultaten vanaf € 85,95
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Sennheiser HD 450BT
Sennheiser HD 450BT
Noise cancelling
€ 85,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Sennheiser HD 450BT
Sennheiser HD 450BT
Noise cancelling
€ 95,94
2 jaar garantie
Conrad
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6.4
Conrad
7d
Sennheiser HD 450BT
Sennheiser HD 450BT
Noise cancelling
€ 107,95
2 jaar garantie
Informatique.nl
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9.2
Informatique.nl
5d

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Dit moet je weten als je de Sennheiser HD 450BT kopen wil

De Sennheiser HD 450BT is een draadloze over-ear koptelefoon die een hoogwaardige geluidskwaliteit en een comfortabele pasvorm biedt. Met Bluetooth-connectiviteit kun je draadloos genieten van je favoriete muziek, films en games. De koptelefoon beschikt over actieve ruisonderdrukkingstechnologie, waardoor je kunt genieten van een ongestoorde luisterervaring, zelfs in lawaaierige omgevingen. Met een batterijduur tot 30 uur kun je langdurig van je muziek genieten. Daarnaast heeft de Sennheiser HD 450BT een ingebouwde microfoon, zodat je probleemloos telefoongesprekken kunt voeren.

Conclusie

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