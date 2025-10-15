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De Sennheiser HD 450BT is een draadloze over-ear koptelefoon die een hoogwaardige geluidskwaliteit en een comfortabele pasvorm biedt. Met Bluetooth-connectiviteit kun je draadloos genieten van je favoriete muziek, films en games. De koptelefoon beschikt over actieve ruisonderdrukkingstechnologie, waardoor je kunt genieten van een ongestoorde luisterervaring, zelfs in lawaaierige omgevingen. Met een batterijduur tot 30 uur kun je langdurig van je muziek genieten. Daarnaast heeft de Sennheiser HD 450BT een ingebouwde microfoon, zodat je probleemloos telefoongesprekken kunt voeren.

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