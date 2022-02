Ben je opzoek naar high-end oordopjes met goed geluid als focuspunt? Lees op deze pagina alles over de Sennheiser Momentum True Wireless 2

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sennheiser Momentum True Wireless 2 specificaties

In onze review gaven we al aan dat de Momentum True Wireless 2-headset van Sennheiser een goede geluidskwaliteit levert. Dat komt omdat het bedrijf heeft samen gewerkt met chipmaker Qualcomm om de zogenaamde ‘aptX-technologie’, die draadloze hd-kwaliteit ondersteunt, te ontwikkelen. De instellingen van de oordopjes zijn enorm aanpasbaar met de Sennheiser Smart Control-app. Hiermee kan je onder andere het niveau van ruisonderdrukking aanpassen, jouw eigen geluidsprofiel opslaan en vele andere functies aan of uit zetten.

Conclusie review Android Planet:

Op zoek naar comfortabele oordopjes voor uren gebruik, erg goede geluidskwaliteit en met een prima accuduur? Dan zijn de Sennheiser Momentum True Wireless II-oordopjes zeker het overwegen waard. Houd dan wel rekening met het feit dat ze niet volledig stof- en waterdicht zijn en de bediening niet altijd even fijn werkt. Daarbij moet je wel flink in de buidel tasten, want de dopjes zijn momenteel te koop voor zo’n 250 euro en dat is direct het grootste minpunt. De markt van soortgelijke oordopjes is zo overspoeld dat er genoeg merken evenveel (of zelfs meer) te bieden hebben voor een lagere prijs.

Batterijduur en andere kwaliteiten

De oortjes gaan met ruisonderdrukking aan ongeveer 5.5 uur mee. Als je alle luxe functies uitschakelt is het zelfs mogelijk om de Momentum True Wireless 2 langer achter elkaar te gebruiken: zo’n 7 uur lang. Daarnaast heeft het opbergdoosje dat meegeleverd wordt ook een ingebouwde accu. Daarmee laad je ze in een mum van tijd weer tot drie keer volledig op. De oordopjes zijn trouwens slechts spatwaterbestendig.

Bediening via aanraakgevoelige vlakken

Je bedient de oordopjes via de aanraakgevoelige vlakken aan de buitenkant van de oortjes. Via de Sennheiser Smart Control–app stel je in wat er gebeurd bij bepaalde handelingen. Zo is te telefoon via je oortjes met Google Assistent te besturen. Dit is handig voor als je op de fiets de oordopjes gebruikt om zo dat nummer wat je al heel vaak hebt gehoord eenvoudig te skippen of juist harder te zetten.