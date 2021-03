KPN Sim Only abonnementen vergelijken

Sim Only abonnement van KPN: dit moet je weten

KPN staat bekend om het uitgebreide en stabiele netwerk waar meerdere providers gebruik van maken. Naast telefonie en internet biedt KPN ook andere diensten zoals televisie. KPN richt zich ook op duurzaam ondernemen en zijn sinds 2015 klimaat neutraal. Naast duurzaam zijn ze ook vooruitstrevend, zo is deze provider bijvoorbeeld klaar voor 5G.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van KPN

KPN rekent voor nieuwe klanten eenmalig 25 euro aansluitkosten. De sim only abonnementen van KPN hebben ook veel voordelen. Hieronder een aantal punten waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een sim only abonnement bij KPN.

Snel internetten en bellen met het betrouwbare KPN-netwerk

Maandelijks opzegbaar mogelijk

KPN is 5G ready

Gebruik je volledige bundel in de EU zonder extra kosten

Als je databundel op is, kun je blijven internetten met een lagere snelheid

Data, minuten en sms’jes die je overhoudt kun je niet meenemen

Bundels beschikbaar met onbeperkt data, bellen en sms’en

Sim Only abonnement van KPN vergelijken

KPN heeft diverse bundels beschikbaar, variërend van 2GB tot 20GB internet. Ook onbeperkt data, bellen en sms’en is mogelijk. Daarbij kan je kiezen tussen een looptijd van twee jaar, één jaar op maandelijks opzegbaar. Geen data nodig? Dan heb je vanaf 16 euro al een sim only abonnement met alleen onbeperkt bellen en sms’en.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Met onze sim only-prijsvergelijker vind jij de beste Sim Only deals. Maak gebruik van het filter om de kiezen hoeveel GB, smsjes en belminuten je nodig hebt. Daarbij kan je ook nog filteren op een specifieke provider. Heb je bijvoorbeeld al internet of televisie van KPN? Dan krijg je vaak combivoordeel, hier kan je ook op filteren in onze prijsvergelijker. Zo kies je gemakkelijk het goedkoopste sim only abonnement voor jou!