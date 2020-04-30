Simyo Sim Only abonnementen vergelijken

Simyo Sim Only: dit moet je weten

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare 4G netwerk van KPN. Simyo biedt maximaal 15GB data en heeft dus geen onbeperkt data abonnement beschikbaar. 15GB data is echter wel voldoende voor de meeste gebruikers. Ook is het mogelijk om een maandelijks opzegbaar abonnement te kiezen waardoor je erg flexibel bent.

Hier moet je op letten bij Simyo Sim Only

Voor Simyo Sim Only betaal je eenmalig 14,99 euro aansluitkosten. Let op de volgende punten bij het afsluiten van een Simyo sim only-abonnement.

Maandelijks opzegbaar abonnement is mogelijk

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van KPN

Geen onbeperkt data abonnement beschikbaar

Je betaalt een klein bedrag per MB die je buiten je bundel gebruikt

Geen optie om een sim only-abonnement met alleen data af te sluiten

Simyo Sim Only abonnement vergelijken

Simyo heeft sim only-abonnementen die variëren van bundels met 0GB data tot 15GB data. Je kunt daarbij kiezen uit 200 belminuten / sms’jes of onbeperkt bellen en sms’en. Je kunt kiezen voor een jaarabonnement of een maandelijks opzegbaar abonnement. Indien je al gebruik maakt van KPN vast internet, verdubbelt Simyo gratis je gekozen bundels.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Er zijn erg veel opties op het gebied van sim only-abonnementen. Daarom willen wij je helpen met onze sim only-prijsvergelijker. Vergelijk alle aanbiedingen van verschillende providers. Weet je al een beetje wat je wil? Filter dan op het gewenste aantal belminuten, sms’jes en GB’s. Daarbij kan je ook nog selecteren welke provider je voorkeur heeft. Zo kies je snel en gemakkelijk de beste sim only-aanbieding voor jou.

Nieuwste sim only artikelen