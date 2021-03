Sim Only abonnement van Tele2: dit moet je weten

Tele2 is een van de bekendste prijsvechters in Nederland. Sinds januari 2019 zijn T-Mobile en Tele2 gefuseerd. Tele2 maakt gebruik van het landelijke 4G netwerk waar ook T-Mobile en Ben gebruik van maken. Tele2 biedt ook andere services zoals internet en televisie of abonnementen mét telefoon.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Tele2

Voor nieuwe klanten rekent Tele2 eenmalig 20 euro aansluitkosten. Met de volgende punten moet je rekening houden bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Tele2.

Maandelijks opzegbaar abonnement is mogelijk

Data kan je ook gebruiken binnen de EU

Data, minuten en sms’jes die je overhoudt kun je niet meenemen

Geen sim only-abonnement met alleen data (dus zonder belminuten/sms’jes)

Bundel met onbeperkt bellen, sms’en en bellen is beschikbaar

Sim Only abonnement van Tele2 vergelijken

Tele2 heeft sim only-abonnementen met 1Gb, 7Gb , 20GB of onbeperkt data. Verder kan je kiezen tussen 200 belminuten / sms’jes of onbeperkt bellen en sms’en. De databundel kan je ook gebruiken binnen de EU. Er is geen optie om alleen een sim only met alleen data af te sluiten. Qua looptijd kan je kiezen uit twee jaar, één jaar of maandelijks opzegbaar.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Wil jij gemakkelijk het goedkoopste sim only-abonnement voor jou vinden? Maak gebruik van onze prijsvergelijker. De beste aanbiedingen worden uitgelicht. Wil je specifieker zoeken naar geschikte abonnementen? Maak dat gebruik van het filter om de hoeveelheid data, belminuten en sms’jes te bepalen. Je kunt ook filteren op de provider naar keuze.