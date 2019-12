Verwachte Android smartphones vergelijken

Op deze pagina vind je een overzicht van alle verwachte smartphones in 2019 en 2020. Naast verwachte high-end smartphones komen ook verwachte budgetsmartphones en toestellen uit de middenklasse terug in het overzicht. Dit zijn allemaal telefoons die op de dag van vandaag nog niet officieel te bestellen zijn, maar in de komende tijd uitgebracht gaan worden.

Het is goed om te onthouden dat wanneer een smartphone als 'verwacht' staat aangemerkt dat niet altijd betekent dat je het toestel snel in handen hebt. In sommige gevallen kun je binnenkort verwachte smartphones eerst pre-orderen, terwijl andere verwachte telefoons wél meteen op voorraad zullen zijn. Dit hangt af van het toestel en de fabrikant in kwestie.

Het overzicht van verwachte telefoons wordt vaak bijgewerkt. Check dus regelmatig of er nieuwe verwachte smartphones bijgekomen zijn die interessant kunnen zijn voor jou. Ga ook altijd na of je het op kunt brengen om een nieuwe smartphone met abonnement te nemen, of dat je beter de losse toestelprijs kunt betalen. Smartphones die net uit zijn, worden veelal tegen de adviesprijs aangeboden, dus het kan lonen om te wachten tot een telefoon al eventjes op de markt is voordat je hem aanschaft.