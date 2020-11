De beste Android smartwatches van 2018

Android Planet zet de meest populaire smartwatches voor je op een rijtje en geeft aan waar je op moet letten bij de aanschaf van een nieuwe Android smartwatch. In dit koopoverzicht tref je de beste smartwatches die werken met Android-smartphones.

1. Asus ZenWatch 3

De Asus ZenWatch 3 is een stijlvolle smartwatch die net lijkt op een echt horloge. Het ronde scherm en de keurige afwerking maakt deze ZenWatch een echt stijlobject. Bovendien zijn er veel apps voor het horloge beschikbaar en is er zelfs ondersteuning voor iOS. Notificaties, updates van apps en bijvoorbeeld weersinformatie komen binnen als kaarten die je kunt wegswipen of opvolgen met het touchscreen of een stemcommando.

Asus heeft zelf een companion-app ontwikkeld, die iets meer aanpassingsopties heeft dan de standaard Android Wear-app, en een alternatieve muziek- en fitness-app. Met Asus FaceDesigner kun je je eigen klokje ontwerpen.

Compact en scherp 1,39 inch-scherm met resolutie van 400 bij 400 pixels

Draait op Android Wear en wordt aangedreven door een vlotte Snapdragon Wear 2100-chip

Fraai metalen design, met een verwisselbaar polsbandje van leer

2. Samsung Gear S3

De Samsung Gear S3 is een forse verbetering ten opzichte van zijn voorgangers. Het scherm is stijlvoller, Tizen OS heeft een forse upgrade gekregen en al met al doet deze slimme smartwatch haast denken aan een echt horloge. Bovendien kun je de Gear S3 ook gebruiken zonder dat je smartphone in de buurt is – handig tijdens het sporten!

Op dit moment is de smartwatch vooral handig bij het aflezen van notificaties, zo hoef je niet de hele tijd je smartphone tevoorschijn te toveren, en bij het bijhouden van je bewegingsactiviteiten. Handig is dat je op notificaties kunt reageren met een snelle reactie, emoji, spraak of een T9-toetsenbord. De Gear S3 toont wat de mogelijkheden van een smartwatch in de toekomst kunnen zijn en de draaibare ring is een erg handige toevoeging.

Voorzien van een strakke, ronde behuizing

Tizen OS, 4GB opslaggeheugen en 512MB aan werkgeheugen

1,2 inch-scherm met 360 bij 360pixels

380 mAh-accu met vier dagen gebruiksduur

3. Pebble Time

Pebble Time is de opvolger van het populaire Kickstarter-project Pebble. Hoewel het horloge van een eigen besturingssysteem gebruikmaakt, is het wel aan je Android te koppelen via de Pebble-app. De functionaliteiten van het toestel zijn nog niet erg uitgebreid – met notificaties ontvangen, stappen tellen en het klok design aanpassen is bijna alles gezegd.

De smartwatch beschikt echter over een geheim wapen: zijn ontzettend goede accuduur van maar liefst zeven dagen. Bij andere smartwatches is dit vaak niet meer dan één tot twee dagen. Verder is ook de relatief lage prijs erg fijn te noemen.

Compatibel met Android 4.1 en hoger

Aangestuurd door Pebble OS

1,25 inch scherm met een pixeldichtheid van 182 ppi

Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en rood

4. Huawei Watch

De Huawei Watch was bij verschijning één van de mooiste Android Wear-smartwatches van het moment, en dat is ‘ie een paar maanden later nog steeds. Zowel het amoled-scherm, de metalen behuizing als het lederen polsbandje zijn dik in orde, maar de prijs is aan de hoge kant. Googles besturingssysteem voor smartwatches heeft op deze smartwatch nog te weinig mogelijkheden, wat de mooie vormgeving van het horloge eigenlijk weer teniet doet.

We mogen echter niet vergeten dat de Watch Huawei’s eerste smartwatch is. Vergeleken met de eerste pogingen van andere fabrikanten, dan doen ze het nog niet eens zo slecht. We zijn benieuwd waar het bedrijf in 2016 mee komt.

Voorzien van een fraaie behuizing

Snapdragon 400-processor met 512MB aan werkgeheugen

Werkt met Android-smartphones én iPhones

1,4 inch-scherm met 400 bij 400 pixels

5. Motorola Moto 360 2nd gen

De Motorola Moto 360 2015 gooide in 2015 hoge ogen en is nog altijd zeer geslaagd. De Android Wear-smartwatch komt in vier verschillende versies: een 42mm-versie voor vrouwen, een 42mm-versie voor mannen, een 46mm-versie en een Moto 360 Sport-versie.

De smartwatch is waterdicht, te besturen zonder smartphone en heeft de mogelijkheid toegevoegd om offline muziek te luisteren door deze te bewaren. Het grote model heeft een 400 mAh-accu (goed voor twee dagen) en het kleine model eentje van 300 mAh (maximaal één dag).

1,56 inch-display met 360 bij 330 pixels of 1,37 inch-display met 360 bij 325 pixels

316L roestvrijstalen behuizing en daardoor kras- en stofbestendig

Qualcomm Snapdragon 400-chip

512MB aan werkgeheugen en 4GB opslag

Smartwatch kopen: hier moet je op letten

De smartwatch heeft de afgelopen jaren een behoorlijk ontwikkeling doorgemaakt en is in de loop der tijd flink in populariteit gestegen. In tegenstelling tot smartphones zijn er (nog) geen honderden modellen om uit te kiezen, dus de keuze is een stuk beperkter. Toch worden er steeds meer horloges beschikbaar en om je te helpen in je keuze hebben we een viertal tips op een rijtje gezet.

1. Prijs: goedkoop is duurkoop

Je zult het misschien niet denken, maar de Android smartwatches die momenteel op de markt zijn, verschillen behoorlijk in prijs. Topmodellen van Samsung en Motorola kosten al gauw zo’n 250 euro, terwijl alternatieven van minder bekende merken voor minder geld zijn aan te schaffen. Een goedkope smartwatch heeft doorgaans minder mogelijkheden dan een duurder model.

Wil je alleen een smartwatch om mee te sporten en verlang je verder niet veel functionaliteit, dan kun je het beste gaan voor een goedkope sportband. Die is vaak niet van een kleurenscherm voorzien. Wil je wel van alle gemakken voorzien zijn, dan kun je beter een Android smartwatch kopen van een bekend merk als Samsung of LG. Houd in je keuze ook onderstaande punten in gedachten.

2. Hardware: vooralsnog weinig verschillen

Wat interne hardware betreft verschillen de smartwatches weinig van elkaar. De schermen zijn vaak voorzien van een resolutie van om en nabij 300 bij 300 pixels en zijn in de meeste gevallen gemaakt van een materiaal dat ook goed werkt in zonlicht. Ook wat werkgeheugen en opslagruimte betreft liggen smartwatches vaak op een lijn; 512MB aan werkgeheugen en 4GB opslagruimte lijkt op dit moment de norm.

De bouwkwaliteit hangt – zoals je al zou verwachten – vooral samen met de prijs die je voor een slim horloge wilt betalen. Voor een relatief duur model betaal je respectievelijk tussen de 250 en 400 euro. Daar staat dan wel een prima bouwkwaliteit tegenover (dankzij metaal en krasbestendig glas) die ervoor zorgt dat je smartwatch lang meegaat en mooi blijft. Goedkope Android smartwatches hebben doorgaans een veel mindere bouwkwaliteit.

3. Software: Android Wear of Tizen

Google lanceerde in maart 2014 een speciaal besturingssysteem voor wearables: Android Wear. Sindsdien draaien veel horloges op dit platform, waarmee ze te koppelen zijn met een Android-telefoon die versie 4.3 of hoger draait. Android Wear is een belangrijk onderdeel bij het kiezen van een smartwatch, maar qua functionaliteit zullen de meeste modellen niet veel van elkaar verschillen. De meeste slimme horloges kunnen overweg met bellen, e-mails tonen, meldingen doorgeven en fitnessactiviteiten tracken.

Wanneer je voor een ouder model kiest, kan het zijn dat je te maken krijgt met een ander besturingssysteem dat door de fabrikant zelf is gemaakt (zoals Tizen van Samsung). Let hier dus goed op en lees alle specificaties grondig door voor je besluit een smartwatch te kopen. Heb je al een Android-telefoon, dan is het aan te raden om een smartwatch met Android Wear te kiezen.

4. Accuduur: check de reviews

Tot slot is de accuduur ook erg belangrijk bij de keuze voor een smartwatch. Net als bij smartphones wordt de batterijcapaciteit van een smartwatch uitgedrukt in mAh. Waar dit aantal bij smartphones tot in de duizenden loopt, hebben smartwatches in de meeste gevallen een accu van 300 ¡ 400 mAh. In de regel gaan de accu’s van smartwatches zo’n anderhalve dag mee, afhankelijk van hoe intensief je ze gebruikt. We zien echter steeds vaker smartwatches die langer meegaan, dankzij slimme energiebesparende functies.

Ook hier is het belangrijk om vooraf informatie over de accu van desbetreffende smartwatch te vergaren. Op Android Planet staan we uiteraard bij elk toestel of accessoire stil bij de accuduur, maar op het web zijn ook genoeg accutests van specifieke smartwatches te vinden.

