De WF1000-XM3 van Sony is een set draadloze oordopjes die je gebruikt tijdens het sporten maar ook bij het ontspannen of werken. Het is de voorganger van de Sony WF-1000XM4 en nog steeds een populaire keuze. Lees hier waar je op moet letten bij deze oordopjes en wat je er allemaal mee kan. Inmiddels zijn ook de Sony WF-1000XM5 uitgebracht.

Welke oordopjes moet ik kopen?

Sony is een Japanse grootmacht in verschillende elektronica zoals smartphones, televisies en natuurlijk de Playstation. De WF-1000XM3 van Sony onderscheidt zich met snel laden en een lange accuduur van 24 uur met oplaaddoosje.



Een puntje van aandacht is de waterbestendigheid van deze oortjes. De WF-1000XM3 van Sony is namelijk niet volledig waterdicht. De oortjes kunnen overweg met zweet, maar krijgen problemen bij (zware) regenval. Ben je op zoek naar waterdichte oordopjes? Bekijk (of beluister) dan eens de Galaxy Buds Pro.

Verder is de Sony WF-1000XM3 voorzien van ruisonderdrukking. Deze dempt het omgevingsgeluid, zodat jij lekker kan ontspannen. De opvolger, de Sony WF-1000XM4 heeft dit ook, maar zitten net wat fijner in je oren. Wil je een van de beste ruisonderdrukking in draadloze oordopjes? Check dan zeker de OnePlus Buds Z2.

Wat kan je met de Sony WF1000xm3?

Samen met het oplaaddoosje heb je 24 uur aan accuduur. Dat betekent letterlijk een dag lang aan luisterplezier. Wanneer je ook hier doorheen bent houd je een korte stop van tien minuten om op te laden. Daarna kun je weer anderhalf uur vooruit.

De WF-1000XM3 maakt gebruik van een NFC-chip. Hiermee leg je snel en makkelijk verbinding tussen je smartphone en oordopjes. Zodra de NFC-chips van beide toestellen in contact komen ben je aangesloten.

Eenmaal verbonden verfijn je de hoge en lage tonen met de equalizer in de app. Zo missen je oren niets van de muziek of podcasts die je beluistert. Met de ruisonderdrukking raak je helemaal verzonken in je luisterplezier door de demping van omgevingsgeluiden.

Waar vind ik de beste aanbieding?

Wil je de Sony WF-1000XM3 kopen? Dan ga je altijd voor de beste prijs. Deze vind je in de prijsvergelijker van Android Planet. Hier vind je alle aanbiedingen van verschillende webshops. Standaard staat de laagste prijs bovenaan. Let wel op: maak eerst gebruik van het filter! Op die manier weet je zeker dat de aanbiedingen gelden voor het model dat jij wil. Kies bijvoorbeeld een zwart- of zilverkleurig exemplaar.