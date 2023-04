De Sony WF-C700N is een setje bluetooth-oordopjes met allerlei handige functies aan boord. De oordopjes filteren omgevingsgeluid weg, laden snel op en schakelen gemakkelijk tussen je smartphone en laptop. Lees hier alles over de Sony WF-C700N.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontwerp en batterij

De Sony’s hebben een herkenbaar ontwerp dat we op meerdere Sony-oordopjes tegenkomen. Ze zijn in-ear, wat inhoudt dat er rubberen opzetstukjes met de oordopjes worden meegeleverd. Deze zijn in verschillende groottes voor de perfecte pasvorm in jouw gehoorgang.

De WF-C700N’s zijn ook IPX4-waterbestendig. Je hoeft je daarom tijdens een regenbui of intense workout geen zorgen te maken over vocht in je oordopjes. Door op de zijkant van de oordopjes te tikken, bedien je media. Zo sla je een nummer over of zet je een video op pauze. Houd je het oordopje ingedrukt, dan schakel je de actieve ruisonderdrukking in of uit. Ook roep je met deze knop de Google Assistent op.

Luister je naar muziek, dan gaan de oordopjes tot maximaal 10 uur mee. Zijn ze leeg? Dan laad je ze op in de bijgeleverde oplaadcase. De totale luistertijd wordt dan verlengd tot 20 uur. Na 10 minuutjes in de oplaadcase, luister je weer 60 minuten naar muziek. De oplaadcase zelf laadt met usb-c op.

Schakel je actieve ruisonderdrukking in? Dan vermindert de luistertijd naar 7,5 uur. Met de oplaadcase erbij is dat 15 uur in totaal.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Actieve ruisonderdrukking en verbinding

De actieve ruisonderdrukking op de Sony WF-C700N-oordopjes vermindert omgevingsgeluid. Dat is handig als je je wil concentreren op school, werk of maximaal van muziek wil genieten. Andersom is er ook een transparantie-modus. Daarmee wordt omgevingsgeluid juist versterkt, zodat je – zelfs met de oordopjes in – nog gesprekken kunt voeren of het verkeer in de gaten houdt.

De Sony’s schakelen ook automatisch over van ruisonderdrukking naar transparantie. Begint iemand tegen je te praten, dan neemt de ruisonderdrukking af. Zo hoef je zelf de modus niet aan te passen.

Met Multipoint verbinden de Sony WF-C700N’s met twee apparaten tegelijkertijd. Neem bijvoorbeeld je laptop en smartphone. Bekijk je een video op je laptop en krijg je een belletje op je smartphone? Dan schakelen de oordopjes automatisch over. Zit je belletje erop? Dan kun je verder met de video op je laptop.

De oordopjes verbinden trouwens erg snel met Android-apparaten vanwege Google Fast Pair. Zodra jij ze ingedaan hebt, ben je klaar om te luisteren. Via de Headphones Connect-app zet je de oortjes helemaal naar jouw hand. Denk aan verschillende geluidsprofielen, besturing en meer.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony WF-C700N-oordopjes zijn vanaf april 2023 in Nederland beschikbaar in het groen, wit, zwart en paars. Ze hebben een adviesprijs van 130 euro en zijn bij verschillende aanbieders te verkrijgen.