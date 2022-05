De WF-XB700’s van Sony zijn draadloze oordopjes die je koopt voor een interessante prijs. Tevens staan ze bekend om hun goed aanwezige bas.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WF-XB700 oordopjes

Fabrikant Sony is een Manusje van Alles en richt zich op allerlei productcategorieën. Zo kun je er natuurlijk terecht voor bijvoorbeeld televisies, camera’s en smartphones. Ook op audio-gebied heeft het bedrijf van alles te bieden. Daarbij is het assortiment zo groot dat je ook met een lager budget prima terecht kunt bij het merk.

De WF-XB700’s zijn daar een voorbeeldje van. Deze draadloze oordopjes pik je inmiddels op voor zes á zeven tientjes. Het gaat om zogenaamde in-ear oortjes, die je gehoorgang volledig afsluiten. Over het design valt te twisten, maar wel zijn de oordopjes spatwaterdicht. De oordopjes staan bekend om de grote hoeveelheid bas die aanwezig is, iets om dus op te letten bij aanschaf.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uiteraard bevatten de dopjes een ingebouwde accu waardoor je urenlang muziek kunt luisteren of gesprekken kunt voeren. Het meegeleverde doosje laad je op via een kabeltje, want ook die bevat een ingebouwde accu. Zo laad je de WF-XB700-dopjes nog een paar keer extra op.

Sony WF-XB700 vergelijken

Op zoek naar de beste draadloze oordopjes, maar nog niet zeker van je keuze? Dat kunnen we begrijpen. We hebben een uitgebreide review geschreven waarin we de WF-XB700 met 7 andere draadloze oordopjes vergelijken. Check de beste draadloze oordopjes review op onze website waarin we diep ingaan op de belangrijkste eigenschappen en aandachtspunten bij het kopen van draadloze oordopjes.