Sony Xperia 1 met abonnement vergelijken

Sony Xperia 1 met abonnement: dit moet je weten

Met de Xperia 1 haal je Sony’s nieuwe vlaggenschip voor 2019 in huis. De belangrijkste feature van dit toestel is toch wel het 6,5 inch oled-scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Hierdoor is het scherm net wat langer dan de meeste Android-smartphones. Bovendien zijn de dunne randen een mooi aanzicht en biedt de smartphone daarom een echte bioscoopervaring!

Voor het bekijken van al die films en series is een goede accu van levensbelang. Je wilt immers niet halverwege de film je smartphone op zwart zien gaan. Gelukkig heeft Sony daaraan gedacht en bevat de Xperia 1 een forse accu van maar liefst 4400 mAh. Deze zal dan ook een stuk langer meegaan dan zijn voorganger, de XZ3. Onder de motorkap vind je verder 128 GB opslaggeheugen, 6 GB RAM en Android 9.0 (Pie). Sony is een ster in updates, dus die zul je dan ook genoeg ontvangen. Zo heb je altijd de nieuwste versie.

Wanneer kan ik de Sony Xperia 1 met abonnement bestellen?

Sta je te popelen om de nieuwste Sony Xperia 1 in huis te halen? Plaats dan een pre-order vanaf de dag van aankondiging op 25 februari. Sony kondigt het nieuwste vlaggenschip aan op het Mobile World Congress in Barcelona. De verwachte releasedatum voor Nederland is begin april.

De beste Xperia 1 aanbiedingen met abonnement zijn straks op deze pagina terug te vinden. De adviesprijs voor een losse Sony Xperia 1 zal rond de 950 euro zijn.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Sony Xperia 1 met abonnement?

Om alle mogelijkheden van de Xperia 1 te kunnen benutten, raden we je aan om te gaan voor een (zakelijk) abonnement met een grote databundel. Zo kun je onderweg lekker streamen en hoef je niet bang te zijn voor hoge kosten buiten je bundel. Om in een rap tempo te internetten is een 4G-abonnement noodzakelijk. Gelukkig hebben alle Nederlandse providers anno 2019 een snel en dekkend 4G-netwerk.

De grootte van je belbundel hangt af van je huidige verbruik. Bel je vrijwel alleen nog via WhatsApp of Facebook Messenger? Dan is een kleine bundel meer dan voldoende. Je krijgt inzicht in je verbruik door naar de facturen van afgelopen maanden te kijken. Zo zie je precies welk abonnement je nodig hebt!

Bij welke providers kan ik de Sony Xperia 1 kopen?

Zo’n populaire smartphone als de Sony Xperia 1 schaf je bij alle providers en webshops aan. Het goedkoopste abonnement vind je via onze prijsvergelijker. De beste deals staan bovenaan, maar je kunt ook zelf kiezen bij welke provider jij je smartphone wilt kopen.

Let ook goed op of je kunt profiteren van combivoordeel. Dit is het geval als je al gebruikmaakt van TV en internet van KPN, Vodafone of T-Mobile. Je hebt dan vaak recht op abonnementskorting, gratis bellen onderling of extra televisiezenders.

Hoe vind ik de beste Sony Xperia 1 aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Met de prijsvergelijker van Android Planet kies je binnen no time het beste abonnement dat bij jou past. De beste deals staan bovenaan de pagina, maar je kunt ook filteren op onder andere contractduur, databundel en kleur. Wil je geen BKR-registratie? Ook dat is te selecteren. De prijzen worden voortdurend geactualiseerd; je betaalt dus nooit teveel.