Sony Xperia 1 los toestel prijzen vergelijken

Sony Xperia 1 los kopen: dit moet je weten

Met de Sony Xperia 1 zet de fabrikant zijn beste smartphone tot nu toe in de markt. Het nieuwe topmodel van 2019 heeft namelijk een schitterend oled-scherm met een unieke beeldverhouding van 21 bij 9. Het display meet hiermee 6,5 inch en is een stuk langer dan de meeste Android-smartphones.

Ook heeft Sony zijn beste cameratechnieken in de 1 gestopt en resulteert in een driedubbele camera achterop. Hiermee maak je geweldige vakantiekiekjes, ook bij weinig licht! Terug van weggeweest is de koptelefoonaansluiting. Eindelijk kun je weer naar Spotify luisteren met ‘ouderwetse’ oortjes. De Xperia 1 draait uit de doos op Android 9.0 (Pie) en zal steeds voorzien worden van de nieuwste updates.

Uitvoeringen van de Sony Xperia 1

De fabrikant houdt ervan om zijn modellen altijd in veel kleuren op de markt te brengen. Net als bij de XZ3 kun je kiezen uit zwart, zilver, rood en paars. Alle uitvoeringen hebben 6 GB aan werkgeheugen. Ook de opslagruimte is met 128 GB gelijk, uitbreidbaar met een geheugenkaart.

Prijzen van de Sony Xperia 1

Voor de vroege vogels: vanaf 25 februari kun je een pre-order plaatsen op de Sony Xperia 1. Je hebt de smartphone dan begin april in handen voor een prijs van ongeveer 950 euro. Een losse Xperia 1 zal bij alle grote webshops te bestellen zijn.

Ben je een lazy bird? Wacht dan nog vooral even. Tegen de zomer zal Sony namelijk wel met een cashbackactie komen waardoor je Xperia 1 los een stuk goedkoper wordt. Ook webshops bieden het toestel dan aan voor minder euro’s. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Sony Xperia 1. Wil of kan je niet in niet in één keer het toestel betalen, dan kan je kiezen voor de combinatie met een abonnement. Bekijk onze Xperia 1 met abonnement vergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een abonnement kunt bekijken.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Sony Xperia 1?

Een Xperia 1 zonder abonnement heeft bij aanschaf twee jaar fabrieksgarantie en is simlockvrij. Je kunt dus zelf kiezen bij welke provider jij een abonnement afsluit.

Normaal gesproken vinden we een toestelverzekering niet nodig. Echter heeft de Xperia 1 een glazen behuizing waardoor hij wel gevoeliger is voor barsten. Denk hier dus nog even goed over na. Wellicht dat een stevige case en een screenprotector voor jou al voldoende is. De telefoon is gelukkig wel stof- en waterbestendig. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een beetje modder of water.

De goedkoopste Xperia 1 vind je via de prijsvergelijker van Android Planet. Alle prijzen zijn actueel en de beste deals voor een los toestel staan bovenaan. Aan de zijkant filter je bijvoorbeeld op kleur, uitvoering, levertijd en shopwaardering.

Kiezen: koop je de Sony Xperia 1 met abonnement of los met sim-only?

Kiezen voor een losse Sony Xperia 1 betekent lekker lage maandelijkse kosten. Je hebt immers alleen een databundel en eventueel belminuten/sms’jes nodig. En omdat je geen smartphone leent, is een BKR-registratie niet van toepassing.

Sim-only abonnementen staan bekend om hun grote bundels voor kleine prijsjes. Daarnaast zijn ze vaak makkelijk aan te passen wanneer je bijvoorbeeld even wat meer data nodig hebt. Neem een kijkje op onze zustersite OnlySim voor de sim only aanbiedingen.