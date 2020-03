De Sony Xperia 10 Plus is een krachtige smartphone met een 6,5 inch groot scherm. Het is de grotere broer van de eveneens in februari 2019 uitgekomen Sony Xperia 10. De Xperia 10 Plus heeft wat betere hardware en camera, en ook een langere beeldverhouding van 21:9. Lees ook over de opvolger van dit toestel, de Sony Xperia 10 II.

Onderscheidend: Langwerpig scherm biedt overzicht

Net zoals het tegelijkertijd onthulde vlaggenschip, de Xperia 1, en de kleinere Xperia 10 heeft de Xperia 10 Plus een scherm met een beeldverhouding van 21:9. Dit is een stukje langer dan je gewend bent van andere smartphones, wat het enkele leuke voorbeelden geeft.



Zo is dit hetzelfde formaat als films, wat het toestel ideaal maakt om video’s en films op te kijken of juist te maken. Bij het kijken van een Youtube-filmpje of Netflix-serie heb je zo geen zwarte balken meer aan de zijkanten, zoals je bij smartphones met een gangbare beeldverhouding wel hebt.

Extra pluspunt is dat je ook nog eens veel scherm hebt door de grootte van 6,5 inch. Daarnaast kun je zo gemakkelijker multitasken tussen apps, omdat daar meer ruimte voor is. De Xperia 10 Plus heeft drukgevoelige zijkanten, waarmee je snel een app of pagina opent en zo gemakkelijk kan switchen tussen dingen waar je mee bezig bent.

Het scherm heeft verder een full-hd-resolutie van 2160 bij 1080 pixels. Ondanks dat het scherm aan de onderkant doorloopt tot de randen, zit er bovenin nog wel een rand waar je onder meer de selfiecamera van 8 megapixels in terug vindt.

Vlottere chip, betere camera

De Xperia 10 Plus heeft een Snapdragon 636-chip, die iets vlotter is dan de 630-chipset in de Xperia 10. Daarnaast heeft het toestel 4GB werkgeheugen, waardoor de bijna twee jaar oude chip alsnog krachtige prestaties kan neerzetten. De standaard opslagruimte bedraagt een prima 64GB, die je gelukkig kunt uitbreiden tot 512 GB met een extra micro-sd-kaartje.

De smartphone ondersteunt zonder extra sd-kaart ook dualsim, omdat je in hetzelfde slot ook een tweede simkaart kunt plaatsen. Handig als je zowel een werk- als privénummer wilt gebruiken op dezelfde telefoon. De batterij in de Xperia 10 Plus heeft een accucapaciteit van 3000 mAh. Met gemiddeld gebruik kom je hier de dag wel mee door, al gebruikt het grote lcd-scherm aardig wat stroom bij intensief gebruik.

Bovendien is dit vrij opvallend, omdat de accu een stuk kleiner is dan bij voorgangers. Zowel de Sony Xperia XA2 Ultra als de soortgelijke Sony Xperia XA2 Plus van vorig jaar hebben beide een accu van 3580 mAh. Wel fijn is de Quick Charge 3.0-ondersteuning, zodat de accu in no-time weer vol zit.

De camera van de Xperia 10 Plus is wat beter dan die van de normale 10. Er zit een 12 megapixel lens op vergezeld door een 8 megapixel telelens voor foto’s met een bokeh-effect. Het verschil zit in het feit dat de 10 Plus ook tweemaal optische zoom heeft. Hierdoor kun je inzoomen zonder in te leveren op kwaliteit.

Het toestel draait uit de doos op het meest recente Android 9.0 (Pie). Sony maakt doorgaans slechts minimale aanpassingen aan het besturingssysteem, op enkele handige apps voor andere Sony-apparaten thuis na. De Sony Xperia 10 Plus kost 429 euro en is verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, blauw, zilvergrijs en goud.

Conclusie Sony Xperia 10 (Plus) review

De Sony Xperia 10 en 10 Plus moeten het vooral van het scherm en design hebben, want de rest valt helaas vies tegen. De prestaties zijn middelmatig, de camera’s weten lang niet altijd te overtuigen, de accuduur is hooguit afdoende, de vingerafdrukscanner werkt niet echt lekker en een snellader ontbreekt.

Het lijkt alsof Sony zich op twee onderdelen heeft gefocust, maar tijdens de ontwikkeling van de Xperia 10 en 10 Plus is vergeten dat een goede smartphone meer is dan een uniek design en opvallend scherm. Dat is jammer, want de Xperia 10 en 10 Plus hadden best toffe smartphones kunnen zijn. Nu zijn het telefoons die alleen het overwegen waard zijn als ze flink in prijs zijn gedaald, en dan waarschijnlijk nog niet bij je beste opties horen.

→ Lees meer in de uitgebreide Sony Xperia 10 (Plus) review

Deze smartphone koop je als… je veel beeldscherm wilt waarop je kunt multitasken en een toestel met een goede camera voor zowel foto als video.