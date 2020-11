Dit moet je weten over de Sony Xperia 5 II

De Sony Xperia 5 II is de opvolger van de Xperia 5 en een high-end smartphone met een opvallend scherm. Het toestel is een kleinere variant van de Sony Xperia 1 II, die tevens duurder is. De smartphone is in september 2020 aangekondigd en ligt vanaf oktober in de winkels voor 899 euro. Op deze pagina lees je alles over de Xperia 5 II.

De Sony Xperia 5 II in het kort

6,1 inch-oled-scherm met lange 21:9-verhouding

120Hz voor soepele beelden en animaties

Snelle Snapdragon 865-processor met 5G

8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte

Drie camera’s achterop, één voorop

4000 mAh-accu, snelladen via usb-c

Draait bij de release op Android 10

Langgerekt 120 Hz-scherm

Het scherm van de Xperia 5 II is bijzonder door de langere beeldverhouding van 21:9. Het display is daarom langer en smaller dan het gemiddelde smartphonescherm. Je kan de Xperia-telefoon daarom beter met één hand vasthouden, maar tegelijkertijd moeilijker in de bovenste hoeken komen. De 21:9-verhouding laat meer verticale content zien, wat prettig is als je een artikel leest. Een ander pluspunt is dat je films kijkt zonder zwarte balken, want veel films worden in dezelfde verhouding geschoten.

De Xperia 5 II heeft een 6,1 inch-scherm en is mede door de afwijkende beeldverhouding relatief compact. Het scherm gebruikt een amoled-paneel voor fraaie kleuren en een groot contrast. De full-hd-resolutie levert scherp beeld en de verversingssnelheid van 120Hz betekent dat het scherm soepeler en vloeiender oogt dan een normaal 60Hz-display.

De Xperia 5 II is Sony’s eerste smartphone met een 120Hz-scherm. Veel concurrerende telefoons hebben al een 120Hz-display. Sony hield tot dusver de boot af en gaf bijvoorbeeld zijn dure Xperia 1 II een 60Hz-scherm. Nu is de fabrikant toch om en kan de Xperia 5 II beter concurreren met modellen als de Samsung Galaxy S20 en OnePlus 8 Pro.

Vlotte hardware

De andere specificaties van de Xperia 5 II mogen er ook zijn. Het toestel draait op een snelle Snapdragon 865-processor, die je ook aantreft in topsmartphones als de OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro en Sony’s eigen Xperia 1 II.

Het werkgeheugen is met 8GB lekker groot en op het opslaggeheugen van 128GB kun je veel apps, games en media kwijt. Heb je hier niet genoeg aan? Stop dan een micro-sd-kaartje in de telefoon. De smartphone is ook geschikt voor 5G-internet.

Achterop de Xperia 5 II zit een driedubbele camera voor normale foto’s, een paar keer zoom en groothoekbeelden. De cameraopstelling doet denken aan de Xperia 1 II.

De smartphone is voorzien van een 4000 mAh-accu; groter dan de 3140 mAh-accu in de Xperia 5. De grotere accu is vooral nodig omdat het 120Hz-scherm meer stroom verbruikt. De Xperia 5 II kan via de usb-c-poort opladen met 21 Watt, maar de telefoon wordt geleverd met een 18 Watt-lader. Draadloos opladen is, ondanks de glazen behuizing, niet mogelijk. De Xperia 1 II kan wel draadloos opladen.

Schone Android-software

Sony levert de Xperia 5 II bij zijn release met Android 10. De Sony-softwareschil over Android is opgeruimd en minimalistisch, waardoor het besturingssysteem veel doet denken aan de versie op Android One-telefoons en de Google Pixel. Sony levert een paar fotografie-apps en commerciële games mee. Merken als Samsung, Huawei en Xiaomi installeren veel meer apps en games op hun toestellen.

Sony garandeert in ieder geval Android 11 en Android 12 voor de Xperia 5 II. Een gerucht claimt dat de smartphone ook Android 13 zal ontvangen, maar de fabrikant heeft hier nog niets over losgelaten. Het is wel jammer dat de Xperia 5 II niet standaard op het nieuwe Android 11 draait en dus op de update moet wachten.

Sony Xperia 5 II review op Android Planet

Check ook onze uitgebreide review van de Sony Xperia 5 II, waarvan de conclusie is:

Sony is de laatste jaren een ondergeschoven kindje op de smartphonemarkt en dat is jammer. De Xperia 5 II bewijst namelijk dat het bedrijf nog mee kan doen met de top. Het toestel is compleet qua hardware, software en features en heeft veel te bieden wat de concurrentie niet (meer) biedt. De prijs van 899 euro is echter gelijk of hoger dan andere vlaggenschepen. Om echt mee te doen met die top moet de fabrikant daar toch echt wel een tandje terugschakelen. In de toekomst zien we daarbij ook graag een vernieuwender design, het nog sneller bedraad kunnen opladen van het toestel en draadloos opladen. Deze vormfactor en de compleetheid van het toestel zijn dé redenen om toch nu al te kiezen voor de Xperia 5 II. In december kiezen alle redacteuren hun favoriete toestel van het afgelopen jaar, en het kan best eens zijn dat dit toestel daar een plaatsje verovert.

Sony Xperia 5 II prijs en release

Sony presenteerde de Xperia 5 II op 17 september. De smartphone verschijnt in oktober in de Nederlandse winkels, maar de precieze releasedatum is onbekend. Het toestel heeft een adviesprijs van 899 euro en is daarmee 100 euro duurder dan zijn voorganger. Je hebt de keuze uit twee kleuren (zwart en blauw). Wanneer er meer bekend is over de release van de Xperia 5 II, dan lees je het natuurlijk op deze pagina.

Deze telefoon koop je als… op zoek bent naar een relatief compacte smartphone met krachtige hardware.