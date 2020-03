Sony Xperia XZ1 Compact los toestel prijzen vergelijken

Sony Xperia XZ1 Compact los kopen: dit moet je weten

De Sony Xperia XZ1 Compact is – zoals de naam al doet vermoeden – een compactere versie van de Sony Xperia XZ1. Beide toestellen zijn sinds september 2017 verkrijgbaar en zijn – afgezien van het schermformaat – nagenoeg identiek. De Compact heeft een 4,6 inch-scherm (720p), terwijl de reguliere XZ1 5,2 inch (1080p) meet. Verder is er een 19 megapixel-camera aan boord met bijzondere functies als superslowmotion. Onder de motorkap vind je een Snapdragon 835-chipset, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Ook zijn zowel de XZ1 als XZ1 Compact voorzien van een stof- en waterbestendige behuizing. De niet-verwijderbare accu heeft een capaciteit van 2700 mAh en is goed voor gemiddeld anderhalve dag gebruik.

Uitvoeringen van de Sony Xperia XZ1 Compact

De Sony Xperia XZ1 Compact is enkel leverbaar met 64GB aan interne opslagruimte. Voor de meeste gebruikers zal dat voldoende zijn, al kun je de opslag met een geheugenkaartje uitbreiden tot maximaal 512GB. Meer dan genoeg dus voor je favoriete apps, games en multimedia. Er zijn drie kleuren om uit te kiezen: roze, zwart en blauw.

Prijzen van de Sony Xperia XZ1 Compact

De Sony Xperia XZ1 en Xperia XZ1 Compact kostten bij verschijning respectievelijk 699 en 599 euro, maar inmiddels zijn ze allebei flink in prijs gedaald. Zeker als je voor een refurbished Sony Xperia XZ1 Compact gaat, ben je goedkoop uit. Refurbished betekent dat het toestel is gebruikt, en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en – waar nodig – voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen in ieder geval de accu en geven twee tot drie jaar garantie. Ook kun je de smartphone doorgaans kosteloos retourneren, mocht hij niet aan de verwachtingen voldoen. Dat is wel anders wanneer je een tweedehands toestel koopt via Marktplaats of eBay.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Sony Xperia XZ1 Compact

Bestel je de Sony Xperia XZ1 Compact los, dan haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops geven je de optie om een smartphoneverzekering af te sluiten, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je toestel omspringt. De XZ1 Compact is stof- en waterbestendig, al is hij niet bestand tegen vallen.

Met de prijsvergelijker van Android Planet kun je heel gemakkelijk het actuele aanbod bekijken en snel een deal vinden die past bij je wensen en budget. De beste deals staan standaard bovenaan en met de filteropties kun je sorteren op kleur, conditie, garantie en levertijd. Ook zie je in een oogopslag hoe de verschillende (refurbished) aanbieders worden beoordeeld door klanten. Zo weet je dat je met zekerheid koopt.

Sim-only of Sony Xperia XZ1 Compact met abonnement?

De Sony Xperia XZ1 Compact biedt veel Android voor weinig geld. Het toestel is bij uitstek geschikt om los aan te schaffen en te combineren met een sim only. Daarmee bespaar je flink op je kosten voor mobiele telefonie en vermijd je tegelijkertijd een BKR-registratie. De meeste Nederlandse providers bieden flexibele sim only abonnementen aan, met veel data en belminuten voor relatief weinig geld. Op zustersite OnlySim vind je een compleet overzicht met de beste sim only aanbiedingen en tips om te besparen op je telefoonrekening.